Stinglhammer: »Fahren nach Landshut, um dort zu gewinnen« Am Freitagabend steigt im Hammerbachstadion das mit Spannung erwartete Niederbayernderby zwischen der SpVgg und dem SSV Eggenfelden

Mit nur mehr zwei Teams aus Niederbayern ist die Landesliga Südost in der Spielzeit 2022/2023 bestückt. Die SpVgg Landshut und der SSV Eggenfelden schlagen sich aber bis dato mehr als wacker und treffen nun am Freitagabend (Anstoß 19:30 Uhr) aufeinander. Der Tabellenführer geht leicht favorisiert in dieses Flutlichtduell, zumal die Rottaler ein paar ganz wichtige Akteure zu ersetzen haben.

Christian Endler (Trainer SpVgg Landshut): "Der Sieg in Brunnthal war verdient. Wir haben es versäumt, schon eher den Deckel drauf zu machen. Es war für beide Mannschaften nicht einfach Fußball zu spielen, aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir extrem viel Druck erzeugt. Gegen Eggenfelden erwartet uns ein ganz schweres Spiel. Die Eggenfeldener spielen einen richtig guten und vor allem zielstrebigen Fußball. Sie haben enorm viel Tempo in der Offensive und spielen sehr variabel. Es werden auch ein paar Zuschauer kommen, wir müssen uns wieder auf unseren Auftrag konzentrieren. Wir brauchen einen hohen läuferischen Aufwand, Willen müssen vor allem auf unser Spiel fokussiert sein."Personalien: Gegenüber der Vorwoche sind Yannick und Robin Justvan wieder dabei, dafür fehlen Kevin Engber und Kilian Maul.Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir freuen uns sehr auf das Niederbayern-Derby im Hammerbachstadion. Freitagabend, Flutlicht und eine starke Mannschaft als Gegner - darauf fiebern Team und Fans schon die ganze Woche hin. Die Spiele steht völlig zurecht an der Tabellenspitze und verfügt nicht nur über sehr gute Einzelspieler, sondern auch über eine bärenstarke Mentalität. Wir wollen aber ebenso mit mannschaftlicher Geschlossenheit und unserer Spielidee in Landshut bestehen und fahren nach Landshut, um dort zu gewinnen.“Personalien: Neben den Langzeitverletzten stehen Simon Eichinger, Nico Daffner und Thomas Wohlmannstetter nicht zur Verfügung. Goran Sujic steht auf der Kippe. Timo Schmidhuber und Marius Koskowski kehren dagegen in den Kader zurück.