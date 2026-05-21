Stindt schießt Blau-Weiß zum Nichtabstieg

Kabinenfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen. WhatsApp: 015257354294
Mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg beim SV Surwold II hat sich der SV Blau-Weiß Lorup II den Klassenerhalt in der 2. Kreisklasse gesichert. Matchwinner war Roman Stindt, der bereits in der ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer erzielte. Für Lorup geht es damit auch in der kommenden Saison weiter in der Liga auf Punktejagd.
Stindt trifft früh zur Entscheidung
Die Gäste aus Lorup erwischten in Surwold den besseren Moment. In der 25. Minute traf Roman Stindt mit seinem neunten Saisontor zum 1:0, am Ende sollte dieser Treffer bereits reichen. Beide Mannschaften lieferten sich anschließend eine intensive Partie, in der vor allem kämpferische Elemente den Ton angaben.
Im weiteren Spielverlauf versuchten beide Teams mit mehreren Wechseln neue Impulse zu setzen. Lorup brachte unter anderem Jan Helmer, Marius Schrand und Stefan Bowe, während Surwold II ebenfalls personell reagierte. Weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.
Saisonabschluss steht bevor
Durch den Auswärtserfolg macht Lorup II den Nichtabstieg perfekt und kann entspannt auf den letzten Spieltag blicken. Dort gastiert die Mannschaft am 29. Mai beim SV Esterwegen II.
Surwold II empfängt am gleichen Tag den SV Fortuna Fresenburg.
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