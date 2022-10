Stimmungswechsel beim FC Ebersberg - FC Hohenlinden will Horrorserie stoppen Eber haben KSC II zu Gast

FC Ebersberg – Kirchheimer SC II So. 13:00

Was ein Sieg so alles bewirken kann, zeigt sich gerade in der Kreisstadt. Nach dem Erfolg im Derby gegen Steinhöring hat sich die Atmosphäre beim FC Ebersberg dramatisch verbessert. Zugegeben war es auch nicht nur irgendein Sieg, sondern der erste seit Ende August für den FCE. „Das gibt uns Rückenwind. Wir hatten eine gute Trainingswoche. Die Stimmung war sehr positiv“, sagt Spielertrainer Dominik Pries vor der Partie in der Kreisklasse 6 gegen den Kirchheimer SC II. Und auch das Selbstvertrauen ist offenbar rechtzeitig zurückgekehrt: „Wir wollen gegen Kirchheim drei Punkte holen. Wir sind gut gerüstet“, so Pries, dessen Mannschaft nun den Erfolg vom vergangenen Wochenende bestätigen möchte. fhg

SV Hohenlinden – TSV Steinhöring So. 14:00

Die Leistungskurve beim SV Hohenlinden zeigt derzeit dramatisch nach unten. Der Kreisklassist konnte in den zurückliegenden vier Partien keine Punkte verbuchen. Vor der Begegnung mit dem TSV Steinhöring nimmt Hohenlindens Trainer Emilio Montalto das eigene Publikum mit ins Boot: „Wir hoffen, dass am Sonntag viele Zuschauer kommen werden. Wir brauchen aktuell einfach ihre Hilfe.“ Gleichzeitig sind sich Montalto und seine Mannschaft ihrer Verantwortung bewusst und wollen im heimischen Stadion am Postanger sportlich auch etwas zurückgeben. „Wir müssen für unsere Zuschauer gewinnen. Wir schulden unseren Fans, dass wir zu Hause ein geiles Spiel abliefern. Sie verdienen endlich mal wieder drei Punkte.“ Mit der Unterstützung des heimischen Publikums möchten Montalto und der SV Hohenlinden ihre Krise so schnell wie möglich beenden, am liebsten schon an diesem Sonntag gegen Steinhöring. fhg