Stimmungsdämpfer in Veen vor der Saisonabschlussfeier Als Schiedsrichter Hans-Jürgen Weyers am Sonntag die Bezirksliga-Partie auf dem Naturrasen von Borussia Veen abpfiff, war den Trainern Lukas Höptner und Alexander Wisniewski die Lust auf die Saisonabschlussfeier eigentlich vergangen. Ihr Team enttäuschte im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau und verlor 1:4 (0:2). „Das war schon ein Stimmungsdämpfer“, sagte Wisniewski. von René Putjus · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

1:4-Pleite für Veen. – Foto: Pascal Derks

Borussia Veen verabschiedete sich mit einer Serie von sechs sieglosen Spielen in die Sommerpause. Wieder hatte sich die Mannschaft viel vorgenommen, wieder reichte es am Ende nicht für einen Dreier. „Ich mag die Formulierung eigentlich nicht: Aber es war ein blutleerer Auftritt – vor allem vor der Pause“, so Wisniewski.

Enttäuschender Saisonabschluss Obwohl seine Enttäuschung groß war, wollte der Coach nicht verbal weiter draufhauen: „Die Einstellung war ausbaufähig, es fehlten bei der Bereitschaft die letzten Prozentpunkte. Über die gesamte Saison betrachtet haben wir unser großes Ziel erreicht und früh die Klasse gesichert.“ Die Gäste, die wie die Veener auf 46 Punkte kommen, aber aus finanziellen Gründen freiwillig aus der Bezirksliga absteigen, zeigten nochmals, was sie draufhaben. Gestern, 13:00 Uhr Borussia Veen Veen SGE Bedburg-Hau SGE B.-Hau 1 4 Abpfiff Theo Gerard (9.) und Theo Panke (11.) erzielten die Treffer in der ersten Hälfte, Fabian Berntsen (79., 86.) netzte in der Schlussphase. Das letzte Saisontor für die Krähen zum zwischenzeitlichen 1:2 gelang Philipp van Huet nach einer Ecke mit der Hacke in der 68. Minute.