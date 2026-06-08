Stimmungsdämpfer in Veen vor der Saisonabschlussfeier

Borussia Veen verabschiedete sich mit einer Serie von sechs sieglosen Spielen in die Sommerpause. Wieder hatte sich die Mannschaft viel vorgenommen, wieder reichte es am Ende nicht für einen Dreier. „Ich mag die Formulierung eigentlich nicht: Aber es war ein blutleerer Auftritt – vor allem vor der Pause“, so Wisniewski.
Obwohl seine Enttäuschung groß war, wollte der Coach nicht verbal weiter draufhauen: „Die Einstellung war ausbaufähig, es fehlten bei der Bereitschaft die letzten Prozentpunkte. Über die gesamte Saison betrachtet haben wir unser großes Ziel erreicht und früh die Klasse gesichert.“ Die Gäste, die wie die Veener auf 46 Punkte kommen, aber aus finanziellen Gründen freiwillig aus der Bezirksliga absteigen, zeigten nochmals, was sie draufhaben.
Theo Gerard (9.) und Theo Panke (11.) erzielten die Treffer in der ersten Hälfte, Fabian Berntsen (79., 86.) netzte in der Schlussphase. Das letzte Saisontor für die Krähen zum zwischenzeitlichen 1:2 gelang Philipp van Huet nach einer Ecke mit der Hacke in der 68. Minute.
Georg Michael Wiedemann, der wegen eines Muskelbündelrisses ausfiel, schaute sich die Niederlage in der Zuschauerrolle an. Der Stürmer, dem in der abgelaufenen Saison zehn Tore gelungen waren, wird aus privaten Gründen vorerst nicht mehr als aktiver Spieler dabei sein, sondern die beiden Übungsleiter unterstützen.
Wiedemann übernimmt zunächst für ein Jahr den Job des Athletiktrainers. Ein neuer Stürmer wird gesucht. „Die Gespräche laufen“, meinte Wisniewski.