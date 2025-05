Stimmungsbooster im FSV-Duell

Im „Mai der Wahrheit“ wartete neben dem Derby gegen Neustadt und dem Duell mit den direkten Konkurrenten aus Meiningen dabei nun das Gastspiel beim ambitionierten Namensvetter, der vor heimischer Kulisse insbesondere seine Rückrundenbilanz – seit der Winterpause haben nur Weimar und Schweina weniger Zähler gesammelt – aufbessern wollte.

Das zeigten die Hausherren auch von Beginn an und ließen vor allem in Person von Lucian Goutier und Julius Schmidt, die Bamba bzw. Sluga ordentlich forderten, ihre individuelle Klasse aufblitzen. Die erste Riesenchance hatten aber die Gäste, als Lange den Ball nach einer Standardsituation aus kürzester Distanz und mit dem linken Fuß nicht im Tor unterbrachte. Es folgte eine Phase mit blau-weißem Oberwasser, in der die Gastgeber einen guten Ball spielten, aber nur selten gefährlich wurden. Schmidts scharfen Freistoß aus gut 25 Metern lenkte Schleiz-Keeper Weiß über die Latte.

Schleiz blieb derweilen durch Nadelstiche gefährlich und gewann zunehmend an Sicherheit und Ballbesitz. Kurz vor der Pause war es Sa, der nach einem Konter auf ein Abspiel verzichtete und dessen Schuss geblockt wurde. Beim Stand von 0:0 war die Hälfte dieser intensiven, aber jederzeit sportlichen Partie gespielt.

Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse weiter und Schleiz ging nach einem Konter schließlich auch nicht unverdient in Führung: Mendes schickte Pohl, der auf Pätz flankte. Schleiz‘ Spieler des Jahres 2024 behielt die Übersicht und legte mit dem ersten Kontakt auf den heraneilenden Sluga. Der brachte seine Mannen in seinem 101. Pflichtspiel für die Schleizer Erste in Front und erzielte damit auch seinen siebten Treffer in der Rückrunde (58.).

Einige Minuten zuvor setzte Pätz seinen Flachschuss von der rechten Seite knapp am langen Eck vorbei. Und Lukas Langes vermeintlicher Treffer zum 2:0 wurde wegen eines Handspiels in der Entstehung zurückgenommen. So hieß es: „Bangen, was das Zeug hält!“ Vor allem brachte aber diszipliniertes Verteidigen – Schleiz ließ wenige Nordhäuser Ausgleichschancen zu – die Führung über die Zeit. Einen präzisen Kuhnhold-Freistoß aus dem Bilderbuch kratzte Milchkuh Weiß aus dem Winkel und auch die Schlussoffensive des FSV Wacker überstanden die Schwarz-Gelben schadlos.

Als der mit seinem Gespann auffällig gut leitende Schiedsrichter Nico Konrad abpfiff, durften die Schleizer sich mit ihrem mitgereisten Anhang also über einen verdienten Sieg in Nordhausen freuen, den sie mit Fleiß, gegenseitiger Unterstützung und einer offensiv wie defensiv erwachsenen Leistung erarbeitet haben. Männer, bitte bringt genau das auch in den restlichen drei Partien wieder auf die Platte – beginnend mit dem Heimspiel gegen Schweina am kommenden Samstag, dem 24. Mai! Mit den drei Punkten im Gepäck zogen die Schleizer am FC Saalfeld vorbei und haben im Kampf gegen den Abstieg nun die Pole Position inne. Aber das Restprogramm hat es eben auch in sich...