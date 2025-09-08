„Stimmung weiterhin gut" – Türkenfeld reitet auf der Erfolgswelle

„Die Stimmung ist bei uns weiterhin ungebrochen gut“, verkündete ein strahlender Sportlicher Leiter des TSV, Fabian Holzleitner. Der Aufsteiger sorgt weiter für Furore in der Kreisliga, womit er wohl selbst am allerwenigstens gerechnet hat. Die Mannschaft von Cheftrainer Wolfgang Reinhardt ist weiterhin ungeschlagen.

Nach zwei Unentschieden und einem Sieg gelang der Elf des urlaubenden Trainers bei der Bezirksliga-Reserve TSV Gilching II vor 100 Zuschauern der zweite Saisonsieg. Mit sieben Punkten auf der Habenseite kletterte die Reinhardt-Elf auf den siebten Tabellenplatz.