Stimmung kippt nach 2:2 bei Fortunas U23 – WSV vor Abstieg Dunkle Nebelschwaden über dem Gästeblock, pure Wut unter den WSV-Fans: Im Anschluss an das Remis bei der „Zwoten“ stehen die Bergischen unmittelbar vor dem Sturz in die Oberliga. Deshalb kippte die Stimmung nach der Partie. von RP / Leonard Siemer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die Polizei war zahlreicher vertreten als üblich. – Foto: Jochen Classen

Die Ausgangslage vor dem Spiel zwischen Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballern und dem Wuppertaler SV war klar: Um noch eine realistische Chance auf Rang 15 zu haben, war für die Bergischen ein Sieg in Düsseldorf quasi Pflicht. Nach dem Ausgleich zum 2:2 in der 83. Minute warfen die Gäste daher noch einmal alles nach vorne, um irgendwie den Lucky Punch zu erzwingen.

Daraus wurde jedoch nichts, es blieb für den ehemaligen Bundesligisten beim dritten Remis in Folge. Nach dem Schlusspfiff entlud sich im Gästeblock deshalb viel Frust – der WSV steht kurz vor dem Abstieg in die Oberliga. Polizei war vorbereitet Angesichts dieser brisanten Ausgangslage war schon vor der Partie im Umfeld des Paul-Janes-Stadions ein deutlich größeres Polizeiaufgebot zu sehen als bei allen vorherigen Heimspielen der „Zwoten“. Während der Partie machten die Gästefans noch mit lautstarkem Support auf sich aufmerksam und unterstützten das Team von Mike Wunderlich tatkräftig. Auch die üblichen Sticheleien zwischen beiden Fanlagern blieben nicht aus: Als die Fortuna-Fans lautstark „Absteiger! Absteiger!“ skandierten, antworteten die WSV-Anhänger mit denselben Rufen – ein Sinnbild für die absurde Konstellation im Abstiegskampf der Regionalliga.