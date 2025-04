„Stimmung ist hervorragend“: Münsing nach Sieg gegen Waldram neuer Tabellenführer

„Die Stimmung ist hervorragend, und wir genießen den Tag“, berichtete SVM-Coach Ralf Zahn im Interview nach dem Spiel. Waldrams Co-Trainer Manuel Kluge, der Reiner Leitl in Abwesenheit vertrat, musste indes zugeben, dass ein Unentschieden zwar möglich gewesen wäre, der Münsinger Sieg aber „im Großen und Ganzen in Ordnung geht“.

Münsing startete mit viel Schwung in die Partie und bekam so auch den ersten Hochkaräter: Hans Zachenbacher tauchte frei vor DJK-Keeper Michael Arndt auf, doch der behielt im Eins-gegen-Eins die Oberhand. „Wir konnten leider nicht an unser Spiel gegen Berg anknüpfen. Die ersten 25 Minuten sind wir nicht gut reingekommen“, sagte DJK-Trainer Kluge. Doch seine Mannschaft fand zunehmend Stabilität und konnte die Spielanteile bis zur Pause auf ein ausgeglichenes Niveau heben. In dieser Phase kamen die Waldramer dann auch zu ersten Abschlüssen.