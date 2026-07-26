»Stimmt nachdenklich«: Zehn Minuten, drei Platzverweise, zwei Tore "Irre" Schlussphase im Duell zwischen Stadeln und Neudrossenfeld +++ TSV-Manager Daniel Stöcker findet klare Worte +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Bis zur 88. Spielminuten war das fränkische Bayernliga-Duell eher ein Langweiler... – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Was die Anzahl der Schlagzeilen der noch sehr, sehr jungen Saison betrifft, liefern sich beide Teams ein enges Kopf an Kopf rennen. Sowohl Stadeln - Stichwort: verrücktes 4:4 zum Saisonauftakt - als auch Neudrossenfeld - Stichwort: Pokal-Sportgerichtsfall - scheinen sich in dieser Hinsicht einiges vorgenommen zu haben. Irgendwie logisch also, dass das direkte Aufeinandertreffen am vergangenen Samstag im Rahmen des 2. Spieltages wieder in den Schlagzeilen landet?

Zehn Minuten haben ausgereicht, um ordentlich Gesprächs- und auch Diskussionsstoff zu produzieren. Von der 88. bis zur 98. Spielminuten wurden drei Spieler des Feldes verwiesen und zwei Tore erzielt. "Da sind die Emotionen hochgekocht", blickt FSV-Trainer Manfred Dedaj zurück. Daniel Stöcker, Manager der oberfränkischen Gäste, fasst angesäuert zusammen: "So sollte der Fußball nicht sein." Doch der Reihe nach: Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich in Stadeln laut dem TSV-Vertreter "ein unterdurchschnittliches und chancenarmes Bayernliga-Spiel, das eigentlich unspektakulär mit 1:0 für uns zu Ende hätte gehen können. Aber das Schiedsrichter-Gespann wollte scheinbar noch Turbulenzen".

Was dem 40-Jährigen so hinter aufstößt: "Muss man denn so mit Karten um sich schmeißen?" Bereits vor der irren Schlussphase hätte es seiner Meinung nach zu viele Verwarnungen gegeben in einem Spiel, das keinesfalls überaus hart geführt worden ist. Die Rote Karte gegen Stadelns Kevin Michelis zwei Zeigerumdrehungen vor dem eigentlichen Spielende war Stöcker zufolge "völlig übertrieben". FSV-Coach Manfred Dedaj sieht es ähnlich: "Wenn das eine Rote Karte ist, können wir kein Spiel mehr zu Ende spielen, weil uns die Spieler ausgehen."