»Stimmt nachdenklich«: Zehn Minuten, drei Platzverweise, zwei Tore

Was die Anzahl der Schlagzeilen der noch sehr, sehr jungen Saison betrifft, liefern sich beide Teams ein enges Kopf an Kopf rennen. Sowohl Stadeln - Stichwort: verrücktes 4:4 zum Saisonauftakt - als auch Neudrossenfeld - Stichwort: Pokal-Sportgerichtsfall - scheinen sich in dieser Hinsicht einiges vorgenommen zu haben. Irgendwie logisch also, dass das direkte Aufeinandertreffen am vergangenen Samstag im Rahmen des 2. Spieltages wieder in den Schlagzeilen landet?
Zehn Minuten haben ausgereicht, um ordentlich Gesprächs- und auch Diskussionsstoff zu produzieren. Von der 88. bis zur 98. Spielminuten wurden drei Spieler des Feldes verwiesen und zwei Tore erzielt. "Da sind die Emotionen hochgekocht", blickt FSV-Trainer Manfred Dedaj zurück. Daniel Stöcker, Manager der oberfränkischen Gäste, fasst angesäuert zusammen: "So sollte der Fußball nicht sein."
Doch der Reihe nach: Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich in Stadeln laut dem TSV-Vertreter "ein unterdurchschnittliches und chancenarmes Bayernliga-Spiel, das eigentlich unspektakulär mit 1:0 für uns zu Ende hätte gehen können. Aber das Schiedsrichter-Gespann wollte scheinbar noch Turbulenzen".
Was dem 40-Jährigen so hinter aufstößt: "Muss man denn so mit Karten um sich schmeißen?" Bereits vor der irren Schlussphase hätte es seiner Meinung nach zu viele Verwarnungen gegeben in einem Spiel, das keinesfalls überaus hart geführt worden ist. Die Rote Karte gegen Stadelns Kevin Michelis zwei Zeigerumdrehungen vor dem eigentlichen Spielende war Stöcker zufolge "völlig übertrieben". FSV-Coach Manfred Dedaj sieht es ähnlich: "Wenn das eine Rote Karte ist, können wir kein Spiel mehr zu Ende spielen, weil uns die Spieler ausgehen."
Nicht der einzige Aufreger: Es folgte die "Konzessionsentscheidung" (Stöcker) in Form einer Ampelkarte für "seinen" Verteidiger Brandon Happi Monthe und eine damit verbundene Umstellung in der TSV-Verteidigung, die der nach vorne beorderte Abwehrrecke Max Hering zweifach nutzen konnte - erst via Kopf, dann mittels Strafstoß. Ahja, fast vergessen: Zwischen den beiden Treffern durfte Neudrossenfelds Linus Ladenburger noch vorzeitig zum Duschen. Lange warten musste er dort nicht auf seine Teamkollegen, den das alles geschah weit in der Nachspielzeit.
Dass Stadeln das Spiel noch drehen konnte, "ist natürlich eine tolle Geschichte", jubelt Sieger Dedaj. "Wir haben uns vorgenommen, bis zum bitteren Ende alles zu geben. Und das haben wir gemacht!" Für den ersten Dreier der Saison hätte sein Team unglaublich leiden müssen. Der Rückstand und das damit verbundene "Hinterherlaufen" bei über 30 Grad, ein verletzungsbedingter Keeper-Wechsel - und ein Herzschlagfinale. Wenig verwunderlich, dass dem Stadeln-Vertreter da nur das Wort "irre" einfällt.
Weit mehr Worte findet Daniel Stöcker, der mit zwei Gruppen von Beteiligten hart ins Gericht geht. Da sind zum einen die Unparteiischen, mit deren Performance der Funktionär gar nicht zufrieden ist - nicht nur am Samstag, sondern generell in der aktuellen Phase. "Die Leistungen stimmen mich nachdenklich." Und da ist zum anderen seine Truppe. "Die beiden Gegentore haben wir selbst verschuldet." Viele Karten, noch mehr Gesprächsbedarf - und das alles nur wegen zehn Minuten...