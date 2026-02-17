Stimmt jetzt für das Spiel der Woche ab!

 2026-02-16T15:22:36.155Z

Der Gastauftritt des VfL Vichttal beim SV Eintracht Hohkeppel ist live bei Radio Sunshine zu hören.
Der Gastauftritt des VfL Vichttal beim SV Eintracht Hohkeppel ist live bei Radio Sunshine zu hören. – Foto: Boris Hempel

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Donnerstag, 12:00 Uhr ab!

Bereits am Donnerstag steht die Live-Konferenz im Kreispokal Aachen mit den Partien SV Rott gegen den SC Kellersberg und VfL Eintracht Warden gegen Concordia Oidtweiler auf dem Programm.

Am Freitag wird Radio Sunshine außerdem beim Düreren Stadtderby zwischen dem 1. FC Düren und den Sportfreunden Düren live vor Ort sein!

Folgende Spiele stehen zur Auswahl

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
15:30

SV Eintracht Hohkeppel – VfL Vichttal (Mittelrheinliga)
Zum Rückrundenstart der Mittelrheinliga empfängt der Tabellenzweite den punktgleichen Vierten aus Vichttal. Beide Teams lauern mit fünf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach und wollen im direkten Duell ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:00live

BCV Glesch-Paffendorf – Eintracht Verlautenheide (Landesliga Staffel 2)
Trotz der Tabellenkonstellation – Kellerkind gegen Top-Team – ist die Favoritenrolle der Gäste aufgrund massiver Personalsorgen fraglich. Nach einer holprigen Vorbereitung und der deutlichen 0:6-Pokalpleite in Brand muss sich zeigen, welche Elf Trainer Dennis Buchholz in Glesch überhaupt aufbieten kann.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
15:00

FC Roetgen – Germania Eicherscheid (Bezirksliga Staffel 4)
David gegen Goliath in der Bezirksliga 4: Der unangefochtene Primus Eicherscheid gastiert beim abstiegsbedrohten FC Roetgen. Während die Bergs-Elf Richtung Meisterschaft marschiert, steht die Heimelf auf einem direkten Abstiegsplatz bereits unter Zugzwang, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
15:30

Kohlscheider BC – Falke Bergrath (Bezirksliga Staffel 4)
Spitzenspiel zum Restart: Der Tabellendritte aus Kohlscheid fordert den viertplatzierten Aufsteiger aus Bergrath. Für die Falke-Elf ist die Partie nach der Niederlage im Hinspiel die große Gelegenheit, mit einem Dreier noch einmal aktiv in das Rennen um den zweiten Tabellenplatz einzugreifen.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
FC Concordia Oidtweiler
FC Concordia OidtweilerOidtweiler
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
15:00live

FC Concordia Oidtweiler – SG Stolberg (Bezirksliga Staffel 4)
In der Bezirksliga 4 kommt es zum Duell der Tabellennachbarn im gesicherten Mittelfeld. Oidtweiler liegt nur zwei Punkte vor der SG und will nach dem knappen 3:2-Erfolg aus dem Hinspiel erneut als Sieger vom Platz gehen, um den Vorsprung auf die Stolberger auszubauen.