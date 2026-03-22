Stimmt bis Dienstag ab: Wählt die FuPa-Elf der Woche in Hamburg!

Jetzt die Elf der Woche in Hamburg wählen! – Foto: Andi Santner

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert, was ihr beachten müssen und welche Ligen in Hamburg in der Saison 2025/26 infrage kommen, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.

Daher steht eure Meinung im Vordergrund: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst ihr lediglich auf den jeweiligen Spielbericht klicken. Wie das geht, seht ihr hier:

Die Elf der Woche ist nicht nur in der Bundesliga ein echter Hingucker. Seit vielen Jahren ist die Top-Elf von FuPa entscheidend in den Kabinen der Amateurfußballer in Deutschland. Nicht wenige Teams richten ihren Bier-Katalog anhand der fälligen Nominierungen aus.

Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert ( So kannst du Aufstellungen speichern).

Welche Faktoren spielen bei der Elf der Woche eine Rolle?

Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

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Die Faktoren zur Elf der Woche



»Wie kann ich die Elf der Woche beeinflussen?



Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstagmorgen um 8 Uhr. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich hier.



»Wann wird die Elf der Woche ausgewertet?



Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.



»Wann kommt eine Elf der Woche zustande?



Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.



»Nimmt FuPa Einfluss auf die Auswertung?



Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegebenen Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?) herangezogen.



»Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?



1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte



»Gibt es Ausschlusskriterien?



Hat ein Spieler weniger als 15 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der Elf der Woche nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...), ist es ebenfalls nicht möglich, in der Elf der Woche zu stehen.

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