Der WSV und Velbert sind akut abstiegsbedroht. – Foto: Jochen Classen
Stimmt ab: Welche Teams steigen aus der Regionalliga West ab?
Bis zu vier Mannschaften können aus der Regionalliga West am Saisonende absteigen - wen wird es treffen? Stimmt ab!
von André Nückel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Während sich Fortuna Köln nach und nach als Meister der Regionalliga West herauskristallisiert, scheint der Abstiegskampf völlig offen. Daher die Frage an die Community von FuPa: Welche Teams steigen ab? Stimmt ab im WhatsApp-Kanal der Regionalliga West:
Die kommenden Spieltage in der Regionalliga West
23. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SV Rödinghausen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SSVg Velbert
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Bonner SC
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
Sa., 21.02.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen
25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen