 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Stimmt ab: Welche Teams steigen aus der Regionalliga West ab?

Bis zu vier Mannschaften können aus der Regionalliga West am Saisonende absteigen - wen wird es treffen? Stimmt ab!

von André Nückel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Der WSV und Velbert sind akut abstiegsbedroht.
Der WSV und Velbert sind akut abstiegsbedroht. – Foto: Jochen Classen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Während sich Fortuna Köln nach und nach als Meister der Regionalliga West herauskristallisiert, scheint der Abstiegskampf völlig offen. Daher die Frage an die Community von FuPa: Welche Teams steigen ab? Stimmt ab im WhatsApp-Kanal der Regionalliga West:

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

>>> Zur Tabelle der Regionalliga West

Die kommenden Spieltage in der Regionalliga West

23. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SV Rödinghausen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SSVg Velbert
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Bonner SC
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
Sa., 21.02.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen