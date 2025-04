Stimmen zur Meisterschaft des SV Aubing: „Haben nur Feierbiester in der Mannschaft“

Die Meistermannschaft der Bezirksliga Süd 2024/25: Der SV Aubing München. – Foto: Jörg Bullinger

Vier Spiele vor Schluss steht der SV Aubing als Meister der Bezirksliga Süd fest. Die Stimmen zum langersehnten Aufstieg der Münchner.

Aubing – Nach über 20 Spielzeiten in der Bezirksliga hat der SV Aubing die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Landesliga fix gefeiert. Nach dem überzeugenden 6:0-Kantersieg zu Hause gegen das Schlusslicht FC Aich ist den Münchnern der Platz an der Sonne nicht mehr zu nehmen. So., 27.04.2025, 14:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing FC Aich FC Aich 6 0 Abpfiff

Damit wird der SVA nächste Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Landesliga an den Start gehen. Hier sind die Stimmen zur Bezirksliga-Meisterschaft und der Meisterfeier des SV Aubing vom Sonntag. Hans Haderecker, Kapitän des SV Aubing: „Es ist unbeschreiblich, was wir hier geleistet haben, jeder einzelne Spieler, wenn man den ganzen Kader betrachtet. Das ist unglaublich für die Jungs und auch für den Verein, was wir hier mit den Feierlichkeiten auf die Beine gestellt haben. Es ist brutal, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das war ein unglaublicher Moment für mich, für den SV Aubing, für alle aus der Mannschaft und alle, die mitgeholfen haben.

Natürlich gab es auch die letzten Jahre immer wieder Kader-Umbrüche. Trotzdem haben es unsere Trainer und unsere sportlichen Leiter immer wieder hinbekommen, dass wir eine starke Truppe auf dem Platz hatten, die auch charakterlich gut zusammenpasst. Ich glaube, unsere Fußballqualität ist wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir es geschafft haben, so einen Run hinzulegen, auch nach einer gescheiterten Relegation. Da muss man wirklich den Hut vor jedem einzelnen Spieler ziehen, weil wir schon eine Qualität haben, die so in dieser Liga nicht normal ist.“ „Es wird ein richtig, richtig geiler Abend oder geile Nacht, ein geiler Montag.“ Kapitän Hans Haderecker zur Meisterfeier des SV Aubing Zur Meisterfeier: „Ich glaube, dass wir gut feiern können. Natürlich gibt es jetzt ein paar Kandidaten, die da ganz vorne dabei sind. Wahrscheinlich hat der Dani Koch mich vielleicht genannt. Ich würde ihn an erster Stelle nennen. Aber am Ende ist mir egal, wer alles mitfeiert, wer wie lange bleibt. Ich glaube, es zeigt, wie viele Leute hier sind und wie viel Spaß wir heute noch haben können. Es wird auch keiner mehr vergessen und es wird ein richtig, richtig geiler Abend oder eine geile Nacht, ein geiler Montag. Schauen wir mal, wie lange es noch geht.“ „Heute ist Open End. Der Urlaub ist für morgen schon genehmigt.“ Daniel Koch, Torjäger des SV Aubing Daniel Koch, Torjäger und Rekordspieler des SV Aubing: „Das Gefühl ist sensationell. Also, dass wir es wirklich noch geschafft haben, beziehungsweise für mich persönlich, jetzt mit über 30, ist natürlich Wahnsinn. Für die Mannschaft und den ganzen Verein ist es Weltklasse. Und das nehmen wir jetzt mit. Die Feierei wird heute dementsprechend ausfallen. Heute ist Open End. Der Urlaub ist für morgen schon genehmigt. Deswegen kann ich nicht sagen, wie lange es geht. Bernd Roth, 1. Vorstand der Münchner: „Ich bin überwältigt. Überwältigt von der Saison, überwältigt von dem Tag. Wir haben unheimlich viele Leute hier gehabt, die mitfeiern wollten. Es kommen mir fast die Tränen hoch, weil viel Arbeit dahinter steckt und weil sich jetzt alles so entlädt. Und ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft und auf die Trainer. Über die kommende Saison in der Landesliga: „Wir nehmen uns schon vor, dass der Kader im Wesentlichen zusammenbleibt. Und dass wir dann in der Landesliga auch eine gute Rolle spielen. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir sind alle der Meinung, dass wir das Zeug dazu haben, gut im Mittelfeld mitzuhalten. Jetzt wollen wir aber erst noch die restlichen Bezirksliga-Spiele gut zu Ende bringen. Wir haben eine Serie zu verteidigen. Wir sind ungeschlagen und das wollen die Jungs bis zum Ende durchhalten.“

Mannschaftsfoto des SV Aubing nach dem Kantersieg gegen den FC Aich. – Foto: Jörg Bullinger