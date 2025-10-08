Stimmen zur Auslosung: "Absolutes Traumlos" & "Nehmen, wie es kommt"

Das wohl größte Los zog der Landesligist FV Bonn-Endenich. Mit Alemannia Aachen kommt der Drittligist und Publikumsmagnet an den Franz-Elbern-Weg. Schon in Runde zwei war die Alemannia in Bonn zu Gast, damals bei Fortuna Bonn (7:0). Trainer Heiko Dietz war überwältigt: "Ein absolutes Traumlos, das ist schon eine geile Sache. So hat man es sich vorher gewünscht, dass man mal so einen Gegner bekommt und dieses Feeling einfach dann auch mal erleben kann als reiner Amateurspieler – in einem Spiel, in dem es um etwas geht.“

Dietz betonte zugleich, dass zunächst die Liga im Vordergrund steht: „Die Vorfreude ist groß, aber bevor das Pokalspiel ansteht, haben wir noch ein paar Meisterschaftsspiele zu bestreiten, die sind jetzt erst mal wichtiger. Und wenn das Event näher kommt, umso cooler wird es, dann wird auch die Vorfreude steigen.“

FC Hennef 05 – Bonner SC

Für Hennef wartet ein Duell mit dem Regionalligisten Bonner SC. In der Vorsaison waren beide Teams noch Ligakonkurrenten. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller erklärte: „Ich persönlich hätte mir natürlich einen noch größeren Gegner gewünscht, mit einem Drittligisten. Bonner SC, Brisanz, Lokalderby und in einem Spiel ist alles möglich. Und zu Hause gegen den Bonn SC unter Flutlicht – da ist was drin. Wir werden dem BSC hier einen Riesenfight liefern und versuchen, im Pokal eine Runde weiterzukommen.“

Wahlscheider SV – Viktoria Köln

Auch der Wahlscheider SV trifft auf einen Drittligisten. Viktoria Köln wird beim Bezirksligisten gastieren – für Trainer Linus Werner ein historischer Moment:

„Wir sind natürlich total happy generell über diesen Weg, den wir jetzt im Pokal gegangen sind – das gab es jetzt auch noch nie bei uns. Beim WSV hat es in 85 Jahren einmal eine Mannschaft geschafft, in die erste Hauptrunde zu kommen, ist dann aber direkt ausgeschieden. Jetzt haben wir schon die erste und die zweite Hauptrunde überstanden, aber nicht weil wir Glück hatten, sondern weil wir es absolut auch verdient haben, weiterzukommen. Auch gegen gute Landesligisten und das macht uns stolz und jetzt haben wir natürlich ein Top-Los bekommen. Das haben wir uns gewünscht, denn so lange wird die Reise wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber wenn man dann die Viktoria bekommt, ist das natürlich ein Highlight für jeden Spieler, für mich als Trainer sowieso.“

Die Euphorie im Verein ist groß, doch Werner warnt: „Wir laufen in der Liga unseren Zielen hinterher und das ist bei uns Priorität Nummer eins. Pokal ist schön und hervorragend, aber wir müssen in der Meisterschaft unsere Ziele erreichen und sollten da jetzt auf einen guten Weg kommen. Das ist die absolute Priorität und am besten Sonntag schon anfangen damit.“

SC Elsdorf – SSV Jan Wellem

Garantiert einen Bezirksligisten wird es Viertelfinale aufgrund der Paarung zwischen dem SC Elsdorf (Staffel 3) und dem SSV Jan Wellem (Staffel 1) geben. Elsdorf fegte gestern noch im Kreispokal den SC Brühl mit 8:0 auswärts vom Platz. Trainer Dustin Tesch ist optimistisch:

„Wir freuen uns, dass wir ein Heimspiel haben. Zuhause gegen Jan Wellem ist auf jeden Fall machbar. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, denn sie sind auch ein Top-Team aus der anderen Bezirksliga. Da wird auch dann die Tagesform entscheiden. Aber über das Heimspiel sind wir sehr, sehr happy und wollen natürlich ins Viertelfinale.“

Auch Jan-Wellem-Trainer Alexander Voigt äußerte sich:

„Wir nehmen es so, wie es gekommen ist. Wir hätten lieber ein Heimspiel gehabt, denn es gab jetzt nicht so viele Möglichkeiten im Lostopf, um auswärts zu spielen. Es ist noch weit weg, deswegen das interessiert mich die Pokal-Partie im Augenblick wirklich nur am Rande.“

Die Achtelfinalpartien der Herren im Überblick

FC Hennef 05 – Bonner SC

DJK Rasensport Aachen-Brand – SC Fortuna Köln

SC Elsdorf – SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach

Siegburger SV – FC Pesch

FV Bonn-Endenich – Alemannia Aachen

Wahlscheider SV – Viktoria Köln

SV Eintracht Hohkeppel – SpVg. Frechen 20

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SV Eilendorf