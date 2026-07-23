Stimmen zum Toto-Pokal-Spiel zwischen Sechzig und Berglern: „Rasen war besser als im WM-Endspiel“

Muss viel einstecken auf dem Rasen: 1860-Kapitän Niederlechner. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann

Berglerns Spielertrainer sagt nach dem Pokalspiel gegen die Löwen: „Ich glaube, dass die nicht erwartet haben, dass sie es so schwer haben werden."

Michael Faltlhauser (Spielertrainer Berglern ): „Wir haben es genossen und auch Spaß gehabt. Wir hatten uns vorgenommen, egal wie es steht, immer wieder die Brust herauszustrecken, und wir haben das gut umgesetzt. Wir waren auch bei den Standards der Löwen körperlich voll da, und ich glaube, dass die nicht erwartet haben, dass sie es so schwer haben werden. Wir sind jetzt in der zweiten Trainingswoche, da ist der Kräfteverschleiß gegen Ende normal. Vielleicht hätten wir auch mit einem Treffer aus dem Spiel gehen können. 1860 muss sich auch noch einspielen, aber für uns war es so, wie ein Fiebertraum.“

Alper Kayabunar (Trainer 1860): „Es war heute nicht unser bestes Spiel, aber im Pokal gilt es, weiterzukommen, das ist uns gelungen. Gegen Ende haben wir es etwas besser gemacht, sind besser ins Spiel gekommen. Berglerns Torhüter hat einen Super-Tag erwischt und es sehr gut gemacht. Wir sind zufrieden, hatten jetzt eine anstrengende Zeit mit drei Spielen in sechs Tagen. In Richtung erstes Punktspiel in Schweinfurt wird noch das ein oder andere passieren. Ich glaube schon, dass wir eine gute Vorbereitung hatten. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, und dann bereiten wir uns auf Schweinfurt vor.“

Heinz Schmidt (Vizepräsident 1860): „Der Rasen war besser als im WM-Endspiel, würde ich sagen, und Berglern hatte ungefähr genauso viele Torschüsse wie Argentinien. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, hätten die Torchancen noch besser nützen müssen, aber 5:0 ist komplett in Ordnung. Wir bedanken uns für die sensationelle Organisation und den warmherzigen Empfang. Es war super hier, eine rundum tolle Landpartie, allen Respekt dafür. Den Ehrentreffer, der nicht gegeben wurde, hätte Berglern verdient gehabt. Abseits hin oder her, ich hätte ihn gegeben.“

Florian Ganslmeier (Torhüter Berglern, der trotz Kapselverletzung und auf ausdrücklichen Wunsch seiner Frau spielte): „Die Kapsel ist wieder okay, das ist ein bisschen auch ein Torwartleiden, die muss man hin und wieder glätten. Das mit meiner Frau stimmt, die steht da voll hinter mir, sonst würde ich mit 41 nicht mehr spielen. Es war wie erwartet. Eine echte Chance hatten wir nicht, und das ist bei fünf Klassen Unterschied auch gegen eine zusammengewürfelte Löwenmannschaft normal. Es war für uns und das ganze Dorf auf alle Fälle ein Highlight.“

Samir Merdanovic (Co-Trainer Berglern): „Eigentlich war es kein so großer Unterschied. Ich hatte von 1860 in der ersten Halbzeit mehr erwartet, aber wir haben sehr gut gespielt und vor allem sehr, sehr gut verteidigt und sind sehr stabil gestanden. Ich glaube, das war für ganz Berglern und den Landkreis Erding heute sehr toll, so etwas mitzumachen. Ich habe gelesen, das sei ein Risiko-Spiel. Ich weiß nicht, woher das kam, es war total friedlich mit tollen Fans, wir haben es alle genossen.“

Maurice Steck (Torjäger Berglern): „Ich bin halt im Mittelkreis ein bisschen rumgelaufen, hab’ aber meinen Gegenspieler gleich vorgewarnt, dass ich ihm nicht weglaufen werde, da ich ja noch verletzt bin. Ob die Einwechslung Belohnung für die Pokaltreffer war, sollen die Trainer beantworten, aber kann schon sein. Ich war bei diesem Highlight dabei, und ein größeres kann es für den Verein nicht geben.“

Anton Scherer (Bürgermeister Berglern): „Es war ein absolutes Highlight: Unsere Mannschaft hat sich das wirklich verdient nach der ganz schwierigen letzten Saison. Ich muss nicht mehr groß was sagen über den Tod unseres Andi Bauer, der auch mir als einer meiner besten Freunde unendlich abgeht, und dann auch noch der unglückliche Abstieg. Die letzten Tage haben gezeigt, was Berglern ausmacht. Was da alles geschaffen wurde, ich bin unheimlich stolz auf unsere Gemeinde. Jeder hat angepackt und ich bin mir sicher, dies wird auch die kommenden Tage beim Abbau nicht anders sein.“