Stimmen zum Spiel: "Es ist leider immer das gleiche"

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am 25. Spieltag der 2. Bundesliga eine weitere bittere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den 1. FC Köln verloren die Spatzen denkbar knapp mit 0:1, nachdem Luca Waldschmidt die Gäste in der 86. Minute zum Sieg schoss. Trotz einer kämpferisch und spielerisch guten Leistung gingen die Ulmer erneut leer aus.

In der Tabelle wird die Lage für die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle dadurch immer prekärer. Durch den Punktgewinn von Eintracht Braunschweig (1:1 gegen Hannover 96) wächst der Abstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte. Punktgleich mit Braunschweig steht zudem SC Preußen Münster auf Rang 15.

Maurice Krattenmacher, der von der Bank kam und noch einmal für frischen Wind sorgte, konnte seine Enttäuschung kaum verbergen: „Es ist leider immer das gleiche. Wir müssen echt versuchen auch in der Schlussphase so gut zu agieren, wie wir schon im Laufe des Spiels spielen, auch dort dann am Ende noch hellwach und konzentriert und fokussiert weiter zu spielen und verteidigen.“

Die Spatzen hatten gegen Köln durchaus ihre Chancen, ließen aber im entscheidenden Moment die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. „Der Fußball ist ein Ergebnissport und heute haben wir ein Tor weniger geschossen wie der Gegner und deswegen leider verloren.“