Stimmen zum Ohlstadt-Aufstieg: „Können richtig stolz auf unser Dorf sein“

Christian Scherer, Bürgermeister Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabuser

Nach 17 Jahren kehrt der SV Ohlstadt in die Bezirksliga zurück. Die Euphorie kennt keine Grenzen beim Dorfklub. Die Stimmen zum Aufstieg.

„Top, genial, es kann nicht besser gehen. Das Spiel war sowas von spannend. Beeindruckend der Kampfgeist des SV Ohlstadt, der einfach belohnt worden ist. Für die Mannschaft und den gesamten Sportverein ist der Bezirksliga-Aufstieg das Beste, was überhaupt passieren konnte. Die Spieler sind Vorbilder für die Kids, die Jugend, den gesamten Nachwuchs. Der SVO wird jetzt einen richtigen Schub bekommen. Das freut mich unheimlich. Dass die Vereine so zusammenhalten, kennen wir in Ohlstadt ja. Wir können richtig stolz auf unser Dorf sein.“ (or) Martin Gratz (Vorsitzender SV Ohlstadt): „Mein Dank gilt auch dem Lenggrieser SC“

Martin Gratz, Vorsitzender des SV Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabsuer

„Die Gesamteindrücke sind überragend. Wir hatten eine super Organisation und die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Etwas schade war, dass das Wetter fast schon zu schön war. Sonst hätten wir sicherlich noch ein paar Zuschauer mehr gehabt. Meine Glückwünsche an die Mannschaft, dass sie alles trotz der Anspannung so toll herübergebracht hat. Sie hat sich am Ende immer mehr gesteigert. Mein Dank gilt auch dem Lenggrieser SC. Hätten der nicht den SV Münsing-Ammerland (3:0 am vorletzten Spieltag, Anm. d. Red.) geschlagen, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt sind.“ (or) Franz „Charlie“ Wittig (Pechvogel beim Abstieg 2007): „Ich bin einfach nur glücklich“

Franz Wittig, Pechvogel beim Abstieg des SV Ohlsttadt 2007. – Foto: Oliver Rabuser

Überragend, dass ein Dorfverein, wie wir es sind, 17 Jahre in der Fußball-Kreisliga ohne Abstieg überhaupt überleben kann. Jetzt haben wir die Relegationsspiele verdient gewonnen und sind wieder in die Bezirksliga aufgestiegen. Ob sich das als Fehler herausstellen wird oder nicht – völlig egal. Ich bin einfach nur glücklich, dass das dem SV Ohlstadt wieder gelungen ist.“ (or) Anton Geiger (Trainer SV Ohlstadt): „Viele Spieler sind über ihre Grenzen gegangen“

Anton Geiger, Trainer SV Ohlstadt – Foto: Oliver Rabuser