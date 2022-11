Stimmen zum KFC Uerdingen: "Ich muss den Deckel drauf machen" Das sagten die Protagonisten nach dem 2:2 beim 1. FC Monheim.

Monheims Trainer Dennis Ruess: „Wir kommen sehr gut ins Spiel und gehen in Führung, aber dann haben wir auch weniger gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht und am Ende den Punkt verdient, zumal wir sechs, sieben Stammspieler ersetzen mussten.“

KFC-Vorsitzender Damien Raths: „Bis auf vier Punkte sind wir an Velbert dran und bis zur Winterpause sind es noch ein paar Spiele. Wir müssen dran bleiben, alles andere ist keine Option.“

KFC-Kapitän Leonel Kadiata: „Das ist zu wenig, ganz klar. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel gedreht, in der zweiten war es einfach zu wenig. Wir warten auf das Gegentor, hören auf, Fußball zu spielen und die Konter, die wir haben, nutzen wir nicht. So aber warten wir darauf, dass wir einen fangen, und so ist es dann auch passiert.“