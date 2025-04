Stimmen zum KFC-Aus: „Einer mit Geld und einer mit Ahnung“ Der Rückzug vom Spielbetrieb ist ein neuer Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte des KFC Uerdingen. Wir haben bei Vereinslegenden, Ex-Spielern und früheren Verantwortungsträgern nachgefragt, was sie über das Regionalliga-Aus denken.

Wie zum Beispiel bei Werner Vollack. „Es macht mich einfach nur sprachlos“, sagt Uerdingens Aufstiegsheld und Pokalsieger. Vor drei Wochen erst feierte er mit vielen ehemaligen Weggefährten seinen 70. Geburtstag, schwelgte dabei in unzähligen Erinnerungen an bessere Zeiten. „Wenn das unser ehemaliger Vorsitzender Arno Eschler, der 2010 verstorben ist, noch mitbekommen hätte, er würde sich im Grab umdrehen“, führt Uerdingens Torwartikone weiter aus. Als er diese Worte sagt, merkt man förmlich, wie es in ihm brodelt. „Es ist eine Farce, jeder arbeitet gegen jeden. Das ist auch der Grund, warum ich mich in letzter Zeit so zurückgehalten habe und auch nicht mehr in der Grotenburg war“, sagt der bei den Fans auch heute immer noch so beliebte Held vergangener Tage.

Marcel Witeczek hingegen trauert vor allem für die Fans. „Für sie tut es mir schrecklich leid“, sagt der heute 56-Jährige, der 1985 von Rot-Weiß Oberhausen in die Jugend des Vorgängervereins Bayer 05 Uerdingen gewechselt war und bis 1991 letztendlich 142 Spiele absolvierte. „Es waren so lange, so viele da. Sie werden jetzt in den nächsten Tagen bangen und hoffen, dass jemand kommt und hilft.“ Der Rückzug, sagt Witeczek, hatte sich in den vergangenen Tagen bereits irgendwie abgezeichnet, „daher war es für mich nicht ganz so überraschend. Jedes Jahr gibt es in der Liga Vereine, für die es schwierig wird und der KFC ist bekanntlich nicht auf Rosen gebettet“, sagt der Allrounder, der zwischen 1993 und 1997 beim FC Bayern München spielte und zweimal Deutscher Meister wurde. „Ich hoffe, dass jetzt vernünftige Leute an die Spitze kommen. Ein Investor aus der Gegend, der sich nun ermutigt sieht zu helfen. Im Bestfall zwei Leute, einer mit Geld und einer mit Ahnung.“

Vollacks früherer Mannschaftskamerad Friedhelm Funkel genießt bei KFC-Fans einen ähnlichen Kult-Status. Auch er zeigte sich am Mittwoch betroffen. „Das ist traurig, aber nicht unerwartet. Das zeigt, wie schlecht dieser Verein in den vergangenen zwei Jahrzehnten geführt wurde. Wenn es jetzt irgendwie weiter gegangen wäre, hätte man im Herbst wahrscheinlich schon wieder vor dem Aus gestanden. Aus meiner Sicht ist das jetzt auch der richtige Schritt, um vernünftig, ruhig und mit Geduld in der Oberliga neu zu starten.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Paul Hahn: „Es muss ein Neuanfang mit seriösen Leuten in den Führungspositionen her.“

Ohne sportliche Heimat

Auch Frank Kirchhoff wechselte einst in die Jugend des FC Bayer 05 Uerdingen. Im Jahr 1985 gelang ihm dort der Sprung in den Profikader, dem er dann bis 1989 angehörte. „Wenn ich heute in die traurigen Augen von Fans schaue, bricht auch mir das Herz“, sagt Kirchhoff, der seit vielen Jahren als Selbstständiger im Bereich Versicherungs- und Immobilienmanagement arbeitet. „Als eines der Hauptprobleme des Vereins sehe ich, dass dieser seit 1996 keine Heimat hat. Nicht einmal irgendeine Bezirkssportanlage, wie sie jeder Kreisligist sein Eigen nennen darf, gehört dem KFC.“ Womit Kirchhoff auch seine Probleme hat, ist, dass auch für ihn nicht erkennbar ist, wer wirklich das Sagen im Verein hat. „Auch wenn ich mich jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen unbeliebt mache, aber dass Mehmet Eser in den vergangenen Monaten eine sechsstellige Summe in den Verein investiert hat, gehört auch zur Wahrheit. Böse ausgedrückt könnte man auch sagen, dass er Geldscheine in ein brennendes Feuer geworfen hat.“

Einer, der noch nicht ganz so lange weg ist, ist Marcus John. Er hat den KFC in der vergangenen Saison in der Oberliga Niederrhein betreut, im Februar 2024 wurde er dann von seinen Aufgaben entbunden. Seine Gehälter musste er im Anschluss einklagen. „Ich war überrascht, dass sie zurückziehen. Für den Verein und die Fans tut es mir leid. Die Fans und Supporters haben den Verein getragen“, weiß der 50-Jährige, der unter dem aktuellen Vorstand noch gearbeitet hatte. „Wenn ich aber sehe, wie mit mir umgegangen und kommuniziert wurde, wundert es mich leider nicht.“

Auch der Vorsitzende des inzwischen zurückgetretenen Verwaltungsrates, Nils Gehlings, zeigte sich am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion vom Rückzug überrascht: „Wir haben seit Wochen, Monaten keine Zahlen mehr gesehen und sich auch nicht mehr informiert worden.“ Der Ex-Vorsitzende Marc Schürmann (April 2023 bis Februar 2024) übt an seinen Nachfolgern ebenfalls scharfe Kritik: „Viele Versprechen wurden nicht umgesetzt, von den Ankündigungen blieb nichts übrig. Wir haben damals natürlich Fehler gemacht, aber so intransparent wie jetzt, war es nie. Und der Vorstand ist nicht zu sehen und zu hören. Das ist einfach traurig.“