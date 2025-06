Stimmen zum ERDINGER Meister-Cup: "Champions-League-Flair in Moosburg"

Die Herren des FC Sturm Hauzenberg und die Frauen des SC Regensburg sind die "Meister der Meister". Die Stimmen zum Turnier in Moosburg.

"Der neue Modus im ERDINGER Meister-Cup hat sich bewährt"

Patrick Garbe (Beisitzer im Verbands-Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes):

"Champions-League-Flair in Moosburg! Der neue Modus im ERDINGER Meister-Cup hat sich bewährt – wir haben schon in der Vorrunde viele spannende Partien gesehen und maximale Spannung erlebt. Für die neue Saison wünschen wir euch ganz viel Erfolg, jetzt aber eine verdiente Pause, ehe der Ball wieder rollt und sich die bayerischen Meister in einem Jahr wiedersehen, wenn es um den ERDINGER Meister-Cup geht."

Patrick Themar (Marketing Manager ERDINGER Weißbräu):

"Herzlichen Glückwunsch an alle Meister-Teams und danke, dass ihr heute diesen Tag mit uns gefeiert habt. Es war eine Riesenstimmung am Platz. Vielen Dank an den FC Moosburg, der uns hier perfekte Bedingungen auf zehn Plätzen geboten hat."