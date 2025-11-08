❗️Stimme trifft Herz für Leo❗️

ℹ️ Wir freuen uns unglaublich, dass Sachiko, bekannt als „Stimme trifft Herz“, Teil unseres Spendenaktion für Leo wird und das Einlaufen der Teams musikalisch begleitet.
➡️ Wer sie schon einmal live gehört hat- beispielsweise am Wein Pavillon- weiß:
Es gibt nur wenige Stimmen, die so tief berühren, Gänsehaut schenken und direkt ins Herz gehen.
🎤 Mit ihrer Engelsstimme und ihrer emotionalen Art wird Sachiko unserer Herzensangelegenheit beim Böckinger Derby eine besondere Note verleihen. Eine, die verbindet, erinnert und Hoffnung schenkt.
🎼 Denn Musik ist Gefühl, sie weckt Erinnerungen und trägt das, was Worte oft nicht ausdrücken können.