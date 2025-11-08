 2025-10-30T14:25:35.653Z

❗️Stimme trifft Herz für Leo❗️

FC Heilbronn
TG Böckingen
Morgen, 14:30 Uhr
FC Union Heilbronn
TG Böckingen
ℹ️ Wir freuen uns unglaublich, dass Sachiko, bekannt als „Stimme trifft Herz“, Teil unseres Spendenaktion für Leo wird und das Einlaufen der Teams musikalisch begleitet.

➡️ Wer sie schon einmal live gehört hat- beispielsweise am Wein Pavillon- weiß:

Es gibt nur wenige Stimmen, die so tief berühren, Gänsehaut schenken und direkt ins Herz gehen.

🎤 Mit ihrer Engelsstimme und ihrer emotionalen Art wird Sachiko unserer Herzensangelegenheit beim Böckinger Derby eine besondere Note verleihen. Eine, die verbindet, erinnert und Hoffnung schenkt.

🎼 Denn Musik ist Gefühl, sie weckt Erinnerungen und trägt das, was Worte oft nicht ausdrücken können.

