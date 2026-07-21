Stimac soll Hamburgs Talenten bei Croatia eine Chance geben

Neue Pläne bei Croatia Hamburg. – Foto: red/KI

Croatia Hamburg stellt seine sportliche Arbeit für die kommenden Jahre neu auf. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei Zoran Štimac, der als Sportlicher Koordinator zum Bezirksligisten kommt und künftig eng mit dem Trainerteam sowie der Vereinsführung zusammenarbeiten wird.

Der Fokus liegt dabei auf den Jahrgängen 2006 bis 2008. Diesen Spielern will der Verein mehr bieten als nur einen Platz im Trainingskader. Sie sollen auf Herren-Niveau arbeiten, Vertrauen erhalten und durch tatsächliche Einsatzzeiten Verantwortung übernehmen können.

Štimac soll nicht nur beratend tätig sein, sondern die Kaderplanung aktiv begleiten. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht insbesondere die Entwicklung junger Spieler. Croatia möchte sich stärker als Anlaufstelle für Talente positionieren, die nach ihrer Zeit in der A-Jugend den Übergang in den Herrenfußball suchen.

Diese Erfahrung soll nun in die Arbeit bei Croatia einfließen. Der Verein möchte junge Spieler nicht nur verpflichten, sondern ihnen einen nachvollziehbaren Entwicklungsweg aufzeigen. Training, individuelle Förderung und Spielpraxis sollen dabei miteinander verbunden werden.

Štimac bringt nach Angaben des Vereins umfangreiche Erfahrung in der Förderung junger Fußballer mit. Besonders bei Teutonia 05 habe er gezeigt, wie Talente schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden können. Dort war er unter anderem an der Entwicklung des starken 2007er-Jahrgangs beteiligt.

Gerade an der Schwelle zwischen Jugend- und Herrenfußball verlieren viele Talente ihren bisherigen Rhythmus. Einige bekommen in ambitionierten Mannschaften kaum Einsatzzeit, andere finden nicht sofort das Umfeld, das zu ihrem aktuellen Entwicklungsstand passt. Croatia möchte genau dort ansetzen.

Der Verein wirbt nicht mit kurzfristigen Versprechen, sondern mit einer klaren Perspektive. Wer Qualität, Lernbereitschaft und die passende Einstellung mitbringt, soll die Möglichkeit bekommen, sich im Herrenfußball zu beweisen.

Kaderplanung mit langfristigem Blick

Štimac soll gemeinsam mit dem Trainerteam um Hasan Yaylaoglu und Adriano Napoli daran arbeiten, diesen Ansatz im sportlichen Alltag zu verankern. Dabei geht es sowohl um externe Talente als auch um Spieler aus den eigenen Mannschaften.

Croatia will seine erste Herren nicht um jeden Preis kurzfristig verstärken. Entscheidend sind für den Verein sportliche Qualität, Entwicklungspotenzial und menschliche Passung. Spieler sollen sich mit dem gemeinsamen Weg identifizieren und bereit sein, Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen.

Der Zweite Vorsitzende Zdenko Ninkovic beschreibt die gewünschte Ausrichtung so: „Wir wollen keine Ansammlung von Einzelspielern, sondern eine echte Mannschaft. Uns ist wichtig, dass sich die Spieler mit unserem Weg identifizieren, Verantwortung übernehmen und bereit sind, füreinander einzustehen. Auf und neben dem Platz.“

Mit Štimac bekommt diese Philosophie nun einen weiteren Verantwortlichen. Seine Verpflichtung soll Croatia helfen, Talente gezielter zu erkennen, anzusprechen und langfristig zu entwickeln.

Nach dem Aufstieg und dem siebten Platz in der ersten Bezirksliga-Saison richtet Croatia damit den Blick über die nächste Tabelle hinaus. Der Verein will eine Mannschaft aufbauen, die nicht nur aktuell konkurrenzfähig ist, sondern auch in den kommenden Jahren Entwicklungspotenzial besitzt.

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