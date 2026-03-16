"Stillstand ist keine Option"

Ab kommender Saison Cheftrainer beim FC Eichsfeld: Ronald Leonhardt, hier mit Benjamin Gassmann (Sportlicher Leiter beim FC Eichsfeld). – Foto: © FC Eichsfeld

Wie der Thüringenligist bekanntgab, wird Ronald Leonhardt zur neuen Spielzeit das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft übernehmen. Zuvor hatte der Verein bereits mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Dennis Erkner auf dessen eigenen Wunsch hin nach der laufenden Saison endet ( FuPa Thüringen berichtete ).

Mit Leonhardt holt der Verein einen äußerst erfahrenen Fußballfachmann zurück ins Eichsfeld. Der Trainer aus Ershausen hat sich in den vergangenen Jahren vor allem beim Hessenligisten SV Adler Weidenhausen einen Namen gemacht. Dort prägte er über ein Jahrzehnt hinweg die sportliche Entwicklung des Vereins und verabschiedete sich schließlich als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte. Zudem verfügt Leonhardt über die B-Lizenz und gilt als Trainer mit klarer Spielidee, viel Erfahrung und einer ruhigen, strukturierten Arbeitsweise.

Beim 1. FC Eichsfeld soll er nun an die positive Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen. Nach dem Aufstieg in die Thüringenliga hat sich die Mannschaft nicht nur in der Liga etabliert, sondern auch sportlich stabil weiterentwickelt. Gemeinsam mit dem neuen Coach möchte der Verein diesen Weg konsequent fortsetzen – und setzt dabei bewusst auf eine langfristige Perspektive.

FuPa Thüringen: Ronald, wie kam der Kontakt zum 1. FC Eichsfeld zustande und wie hat sich dein Wechsel letztlich entwickelt?

Ronald Leonhardt: „Nachdem den Verantwortlichen im Verein bekannt war, dass Trainer Erkner nicht über den Sommer hinaus bleiben wird, hat man mit mir Kontakt aufgenommen. Die Gespräche, die von Norman Wohlfeld geführt wurden, waren von Beginn an sehr gut, offen, vertrauensvoll und vor allem sehr zielgerichtet. Deshalb konnten wir uns eigentlich relativ schnell gegenseitig Signale geben, dass alles auf einem guten Weg ist.“

FuPa Thüringen: Wie nimmst du den Verein und das Umfeld wahr? Welches Potenzial siehst du beim FC Eichsfeld?

Ronald: „Ich glaube, dass die Verantwortlichen des Vereins eine sehr gute Arbeit leisten. Die erste Mannschaft konnte nach dem Aufstieg in die Thüringenliga nicht nur etabliert, sondern auch gut platziert werden. Der Unterbau stimmt ebenfalls. Im Nachwuchs wird unglaublich engagiert und erfolgreich, auch auf Landesebene, gearbeitet. Letztes Jahr ist der Kunstrasen entstanden – man spürt einfach Bewegung im Verein. Für einen ‚noch‘ Außenstehenden macht diese Entwicklung einen absolut guten Eindruck.“

FuPa Thüringen: Wie gut kennst du die Mannschaft bereits?

Ronald: „Ich konnte in den letzten Jahren das ein oder andere Spiel in Struth sehen. Einige Spieler kenne ich auch persönlich. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren regelmäßig Testspiele mit meiner ehemaligen Mannschaft, dem SV Adler Weidenhausen, gegen den FC Eichsfeld bestritten.“

FuPa Thüringen: Mit welchen Zielen gehst du deine neue Aufgabe an?

Ronald: „Mein erstes Ziel ist es natürlich, in diesen Verein und in diese Mannschaft hineinzufinden, schnell alles Wichtige kennenzulernen und dann vor allem erfolgreich zu sein. Ich glaube, die letzten Jahre waren im Verein gut. Erfolg ist aber auch kein Zufall – da steckt viel Arbeit dahinter. Und Stillstand ist keine Option. Nach einem Jahr Pause im Trainergeschäft freue ich mich sehr auf das, was im Sommer auf mich zukommt.“