Stille Helden (9): Mit dem TV Freyung meint er es Ernst FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 9: Ernst Philipp vom TV Freyung

Spielt Freyung am Oberfeld, ist Ernst Philipp meist der erste TVler, den man sieht. – Foto: Christian Fuchs

Verlinkte Inhalte präsentiert von AK Freyung Freyung

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 9: Ernst Philipp vom TV Freyung.

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Früher hatte ich mit dem TV Freyung nichts am Hut. Erst als mein Bub Stephan das Fußballspielen im Verein angefangen hat, bin ich dazu gekommen. In der Jugend waren sie immer auf der Suche nach Fahrern. Gut, das habe ich halt dann gemacht. Und es ist immer mehr geworden. Seit 2010 bin ich Platzwart und - kassier. Stehen darüber hinaus arbeiten an, bin ich immer da. Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Das kommt drauf an. Wenn ich alle mähen muss, dauert das schon mal vier, fünf Stunden pro Tag - und das ein- bis zweimal pro Woche. Hinzu kommt dann noch das Aufbringen der Platzmarkierung, bei dem mir Helmut Fuchs uns Karl Grünzinger helfen, und natürlich das Kassieren vom Eintritt.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

(schmunzelt). Ich bin halt einfach ein Typ, der gerne was für den TV Freyung macht. Schwer zu beschreiben.... Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

bald hoffentlich etwas mehr Realität. Ich werde heuer 70 Jahre alt. Zeit, zumindest als Platzwart etwas kürzer zu treten. Platzkassier bleibe ich noch länger...