Stille Helden (9): Mit dem TV Freyung meint er es Ernst

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 9: Ernst Philipp vom TV Freyung.
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Früher hatte ich mit dem TV Freyung nichts am Hut. Erst als mein Bub Stephan das Fußballspielen im Verein angefangen hat, bin ich dazu gekommen. In der Jugend waren sie immer auf der Suche nach Fahrern. Gut, das habe ich halt dann gemacht. Und es ist immer mehr geworden. Seit 2010 bin ich Platzwart und - kassier. Stehen darüber hinaus arbeiten an, bin ich immer da.
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Das kommt drauf an. Wenn ich alle mähen muss, dauert das schon mal vier, fünf Stunden pro Tag - und das ein- bis zweimal pro Woche. Hinzu kommt dann noch das Aufbringen der Platzmarkierung, bei dem mir Helmut Fuchs uns Karl Grünzinger helfen, und natürlich das Kassieren vom Eintritt.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
(schmunzelt). Ich bin halt einfach ein Typ, der gerne was für den TV Freyung macht. Schwer zu beschreiben....
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
bald hoffentlich etwas mehr Realität. Ich werde heuer 70 Jahre alt. Zeit, zumindest als Platzwart etwas kürzer zu treten. Platzkassier bleibe ich noch länger...
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Eigentlich ist jedes Heimspiel ein Highlight. Da wird's meistens richtig g'schickt. Auch das jährlich stattfindende Firmenturnier des Landkreises am Oberfeld gefällt mir gut.
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
Wenn's ab und an zu viel Arbeit. Mei, ja - und die vielen Abstiege zuletzt. Aber damit muss man leben. Ich kann da nicht helfen, das muss die Mannschaft richten.
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
Momentan läuft eigentlich alles gut.
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Das ist heutzutage das große Probleme. Das sehe ich bei uns. Es ist unglaublich schwierig, für mich als Platzwart einen Nachfolger zu finden. Ab und an hilft gerne jeder mit, auch wenn's immer die gleichen sind. Aber wenn man mal dauerhaft da sein muss, wird's richtig schwierig.
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
Es ist leider nicht unbedingt gesagt, dass wir nicht betroffen sind. Momentan haben wir keine Probleme. Aber in der Jugend zwickts an der ein oder anderen Stelle...
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
(lacht) Ich bin kein Träumer (schmunzelt). Wenn es so weitergeht wie jetzt, bin ich eigentlich zufrieden...
___________
Simon Loizenbauer (1. Vorsitzender, TV Freyung): "Mit einem Zwischenstopp bei einem anderen Verein bin ich beim TV Freyung seit meiner Kindheit dabei. Und seitdem gehört Ernst zum Inventar dazu. Erst ist da, wenn man ihn braucht - er ist ein Allrounder. Er hilft bei den Festen, er ist Fahrer, er ist Platzkassier, erst ist Bauarbeiter... Ernst ist ein Zauberer - seit Jahren! Ihm muss man täglich danken.“
___________
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net