Eine Marke, ein Original, einer, den alle kennen: Max Weiß. – Foto: SV Grainet

Stille Helden (8): »Blau sticht« - und dann gibt's kein zurück! FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 8: Max Weiß vom SV Grainet Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost Grainet

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 8: Max Weiß vom SV Grainet

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

In der C-Jugend habe ich mit dem Fußballspielen angefangen. Seitdem bin ich - bis auf ein Jahr in Vorderfreundorf - für den SV Grainet im Einsatz. Beispielsweise bin ich seit 1986 Platzkassier - seit 2021 auch Platzwart. Mehr oder weniger bin ich bei allen Arbeiten, die anfallen, dabei. So helfe ich auch am Skilift mit. Und wenn der Zaun ausgemäht werden muss, muss er ausgemäht werden - ganz einfach. 2019 bin ich zum Ehrenmitglied ernannt worden - das hat mich brutal gefreut. Und wenn's sein muss, helfe ich auch heute noch der ersten Mannschaft in der Bezirksliga (Anm. d. Red: In schweren Phasen läutet ein lautes "Blau sticht" oft die Trendwende ein) Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Ganz verschieden. Manchmal nicht so lange, manchmal länger. Muss der Zaun ausgemäht werden und der komplette Platz, dann bin ich sieben Stunden am Stück vor Ort. Es ist ja so, dass ich Arbeit brauche, sonst roste ich ein - und dann bin ich Zuhause nicht zum aushalten.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Die Kameradschaft ist unglaublich. Egal ob Vorstandschaft, Fußballer oder andere Sparten - der ganze Verein ist wie eine Familie. Mich freut es einfach, wenn mich die Leute vom SVG sehen, mir die Hand geben und lachen.

Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

...nicht lebenswert!

– Foto: SV Grainet

An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?

Es hat noch nie Probleme gegeben. Es war immer alles schön - so wie es unter Freunden sein soll. Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?

Keinen.

Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?

Unter der Woche, wenn alle arbeiten müssen, ist es logisch, dass nicht so viele Helfer zur Verfügung stehen. Jetzt dann aber, wenn wir mit dem Tribünenbau beginnen, müssen alle da sein. (überlegt) Und naja, Landesliga wäre nicht schlecht... Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?

Da kannst du nix machen. Manch Junger sagt dir erst zu, und zwei Stunden später wieder ab. Das ist nicht richtig, war aber schon immer so... Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?

Die Kameradschaft ist unbandig. Wie eine Familie. So ist das beim SVG. Und genau deshalb ist mir vor der Zukunft nicht bange.

– Foto: SV Grainet