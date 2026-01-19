Stille Helden (7): Wie der Vater, so der Sohn

Als Spielführer war Armin Bachhuber (links) lange Zeit das sportliche Gesicht des TSV Schönberg. – Foto: Helmut Weiderer

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 7: Armin Bachhuber vom TSV Schönberg

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

1991 habe ich mit dem Fußball spielen angefangen beim TSV Schönberg. Bis auf ein kurzes Intermezzo in Schöfweg - meine Frau stammt von dort - habe ich dann durchgehend bis 2017 gespielt. Ich war in der Kreisliga dabei - und jahrelang Spielführer. Trotz Karriereende helfe ich nach wie vor aus, wenn Not am Mann ist - in der Ersten und in der Zweiten. Zudem kicke ich in der AH, bin auch einer deren Manager. Seit 2013 bin ich als Beisitzer Teil der Vorstandschaft und seit 2019 Jugendtrainer. Seit Jahrzehnten gehöre ich zudem zum Organisationsteam des Marktfestes, des Turnerballes und weiterer Veranstaltungen.

Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Schwierig zu sagen. Es sind schon einige Stunden, wobei eine genaue Zahl fast nicht möglich sind, weil die Übergange zum Privatleben fließend sind. Letztlich ist es auch egal, wie viel Zeit drauf geht, solange sie der Gesellschaft bzw. Gemeinschaft zugute kommt.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Durch meinen Papa, der selbst aktiver Fußballspieler war - und zwölf Jahre die Sparte geleitet hat. Mir ist der TSV praktisch in die Wiege gelegt worden. Und über die Jahre wächst man dann noch besser hinein. Man lernt unglaublich viele tolle Menschen kennen. Und der Zusammenhalt ist einfach Wahnsinn. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

...geht nicht!