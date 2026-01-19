Stille Helden (7): Wie der Vater, so der Sohn

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 7: Armin Bachhuber vom TSV Schönberg
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
1991 habe ich mit dem Fußball spielen angefangen beim TSV Schönberg. Bis auf ein kurzes Intermezzo in Schöfweg - meine Frau stammt von dort - habe ich dann durchgehend bis 2017 gespielt. Ich war in der Kreisliga dabei - und jahrelang Spielführer. Trotz Karriereende helfe ich nach wie vor aus, wenn Not am Mann ist - in der Ersten und in der Zweiten. Zudem kicke ich in der AH, bin auch einer deren Manager. Seit 2013 bin ich als Beisitzer Teil der Vorstandschaft und seit 2019 Jugendtrainer. Seit Jahrzehnten gehöre ich zudem zum Organisationsteam des Marktfestes, des Turnerballes und weiterer Veranstaltungen.
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Schwierig zu sagen. Es sind schon einige Stunden, wobei eine genaue Zahl fast nicht möglich sind, weil die Übergange zum Privatleben fließend sind. Letztlich ist es auch egal, wie viel Zeit drauf geht, solange sie der Gesellschaft bzw. Gemeinschaft zugute kommt.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Durch meinen Papa, der selbst aktiver Fußballspieler war - und zwölf Jahre die Sparte geleitet hat. Mir ist der TSV praktisch in die Wiege gelegt worden. Und über die Jahre wächst man dann noch besser hinein. Man lernt unglaublich viele tolle Menschen kennen. Und der Zusammenhalt ist einfach Wahnsinn.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
...geht nicht!
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Da kann ich nichts anderes sagen als die Aufstiege. Gerade die Meisterschaft 2016, der Gang in die Kreisliga - da ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
...die Abstiege!
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
Wir sehen uns auf einem guten, den richtigen Weg. Natürlich gibt es aber dennoch immer wieder Kleinigkeiten - nix Spezielles! - , an denen man arbeiten kann.
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Früher war das genauso Thema wie jetzt. Man meint immer, früher war alles besser - aber das ist ein Irrglaube! Letztendlich sind es immer wieder dieselben Narrischen, die anpacken. Beim TSV Schönberg gibt es mehrere solche stille Helden. Michael König, Fabian Kern, Christian Klose und Benjamin Greiner gehören unter anderem dazu!
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
Weil wir seit Jahren tolle Jugendarbeit machen... Unser Jugendleiter - Hans-Jürgen Perl - ist hier vor allem zu nennen. Er macht überragende Arbeit! Und es geht weiter: Fünf Spieler der Ersten trainieren eine Jugendmannschaft, obwohl dort kein Kind von ihnen spielt...
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Dass einige Kinder, die ich trainiere, den Weg in den Herrenbereich schaffen und die erste dann mindestens Kreisliga spielt. Zudem hoffe ich, dass wir die insgesamt 14 Sparten weiterhin anbieten können.
___________
Christian Brunnbauer (1. Vorsitzender, TSV Schönberg): "Auf Armin ist immer Verlass! Erst ist bei jedem Fest dabei, wenn Hilfe benötigt wird. Und ganz besonders freut es mich, dass er nun auch Jugendtrainer ist. Ein Hunderprozentiger! Er lebt den TSV Schönberg!“
___________
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net!