Bereits um die Jahrtausendwende war Sepp Huppenberger der Mann für alles beim SV Zenting. – Foto: SV Zenting

Stille Helden (5): Selbst der Krebs konnte ihn nicht stoppen FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 5: Sepp Huppenberger vom SV Zenting Verlinkte Inhalte präsentiert von AK Grafenau SG Zenting Sepp Huppenberger

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 5: Sepp Huppenberger vom SV Zenting.

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Es gibt eigentlich keinen Posten, den ich noch nicht inne hatte. Vor zehn Jahren habe ich meine aktive Karriere beendet. Ich war also 47 Jahre lang Fußballer beim SV Zenting - in der Zweiten, in der Ersten und in der AH. Zudem war ich Trainer von so gut wie jeder Mannschaft - egal ob Jugend, Herren oder Frauen. Immer wenn Not am Mann war, bin ich eingesprungen. Meine Funktionärskarriere hat mit 20 Jahren begonnen: Ich war Ausschussmitglied, 2. Vorsitzender, Spartenleiter, Kassier, Schriftführer und Jugendleiter. Mehr oder wenige habe ich außerdem alle Plätze gebaut. (überlegt) Kann schon sein, dass ich da jetzt was vergessen habe (schmunzelt) Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Früher waren es mindestens 25 Stunden pro Woche. Zwischenzeitlich ist es etwas ruhiger geworden. Nun, seitdem ich 2. Vorsitzender und Platzwart bin, geht's aber wieder in diese Richtung. Mindestens...

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Mein Vater hat mich als kleiner Bub mit zum SV Zenting genommen. Der Verein gehört für mich einfach dazu. Bis auf drei Jahren Pause - ich hatte mit einer Krebserkrankung zu kämpfen - war ich immer voll dabei. Der SV ist mein Baby! Ein Leben ohne meinen Verein wäre, wie...

...ohne Sonne und Wasser. Geht nicht!

Und auch heute ist der 64-Jährige (links) überall dabei. – Foto: SV Zenting