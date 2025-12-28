Stille Helden (4): Bruder Klausius predigt Zusammenhalt

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 4: Klaus Bichlmeier von der DJK Breitenberg.
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Mitglied der DJK Breitenberg bin ich seit 1978 - und seitdem durchgehend auch aktiv am Geschehen beteiligt. Aktuell bin ich Trainer der Zweiten sowie Co-Trainer der Kreisklassen-Mannschaft. Von 1996 bis November dieses Jahres gehörte ich der Vorstandschaft an - erst als Beisitzer, zuletzt als 2. Vorsitzender. Zudem bin ich seit 20 Jahren Fastenprediger. Arbeitseinsätze aller Art sind ohnehin Pflichttermine für mich.
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Schwierig zu sagen. Ich schreibe mir die Stunden nicht auf. Und was man gerne tut, fällt sowieso weniger ins Gewicht. Im Alltag bin ich mit den Mannschaften dreimal pro Woche im Einsatz - Training und Spiele. Die wohl intensivste Phase steht für mich bald wieder an: Von Mitte Januar bis zum großen Auftritt am 21. März arbeite ich an meiner Fastpredigt. Jeden Tag mindestens eine Stunde arbeite ich mir alles selber aus. Mir ist es ein großen Anliegen, dass ich die Rede, die zirka eine Stunde dauern wird, auch auswendig beherrsche.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Der Verein ist für mich Familie. Bereits meiner Generation ist das so vorgelebt worden. Man kennt sich seit Ewigkeiten. Meine besten Freunde sind auch Vereinsmitglieder. Sie kenne ich, seitdem ich laufen kann.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
... aktuell nicht vorstellbar. Die DJK ist meine zweite Heimat. Besonders freut es mich, dass auch mein Bub inzwischen der Vorstandschaft angehört und Jugendleiter ist.
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Ein sportlichliches Ereignis: 1991/1992 ist die DJK Breitenberg erstmals aufgestiegen. Damals war ich als Mittelfeldspieler dabei. Ein großer Erfolg für uns alle!
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
Nur ein Jahr später - der Abstieg 1993. Das hat weh getan.
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
Aktuell läuft es richtig gut. Heuer haben wir beispielsweise endlich eine Flutlichtanlage am Hauptplatz bekommen. Hierfür war viel Vorarbeit nötig, unter anderem hat der Vorstand privat die Bürgschaft übernommen. Einmalig! Ohne ihn gäbe es vieles nicht, was es jetzt gibt. Zudem sind wir beste Freunde.
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Gott sei Dank läuft es bei uns noch gut. Gerade erst haben viele junge Leute Verantwortung in der Vorstandschaft übernommen. Der Verein ist in guten Händen.
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
In der Spielgemeinschaft mit Sonnen wird richtig gute Jugendarbeit geleitet. Wir haben von der G- bis zur A-Jugend über 100 aktive Kinder und Jugendliche. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch künftig ein Fokus auf den Nachwuchs gelegt wird. Unter anderem deshalb gibt es die Sparte Kinderturnen. Und derzeit arbeiten wir daran, eine Damenmannschaft auf die Beine zu stellen.
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Ich hoffe, dass wir mit der Spielgemeinschaft den Aufstieg in die Kreisliga schaffen. Machen wir so weiter wie derzeit, sind wir auf einem richtig guten Weg.
___________
Tobias Krottenthaler (Sportlicher Leiter, SG Breitenberg-Sonnen): "Klaus ist die gute Seele des Vereins. Egal ob als Trainer der Zweiten oder als längjähriges Vorstandschaftsmitglied: Auf ihn ist immer Verlass. Seine Reden als Fastenprediger sind legendär. Außerdem hat Klaus viele der Spieler, die jetzt erfolgreich im Herrenbereich spielen, bereits in der A-Jugend trainiert. Vor Klaus und seinen Leistungen für den Verein kann man nur den Hut ziehen, ein Vorbild in Sachen Ehrenamt."
___________
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net!