Legendär! In der Fastenzeit schlüpft Klaus Bichlmeier traditionell in die Rolle von Bruder Klausius. – Foto: DJK Breitenberg

Stille Helden (4): Bruder Klausius predigt Zusammenhalt FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 4: Klaus Bichlmeier von der DJK Breitenberg Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Passau / Freyung SG Breitenberg / Sonnen Klaus Bichlmeier

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 4: Klaus Bichlmeier von der DJK Breitenberg.

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Mitglied der DJK Breitenberg bin ich seit 1978 - und seitdem durchgehend auch aktiv am Geschehen beteiligt. Aktuell bin ich Trainer der Zweiten sowie Co-Trainer der Kreisklassen-Mannschaft. Von 1996 bis November dieses Jahres gehörte ich der Vorstandschaft an - erst als Beisitzer, zuletzt als 2. Vorsitzender. Zudem bin ich seit 20 Jahren Fastenprediger. Arbeitseinsätze aller Art sind ohnehin Pflichttermine für mich. Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Schwierig zu sagen. Ich schreibe mir die Stunden nicht auf. Und was man gerne tut, fällt sowieso weniger ins Gewicht. Im Alltag bin ich mit den Mannschaften dreimal pro Woche im Einsatz - Training und Spiele. Die wohl intensivste Phase steht für mich bald wieder an: Von Mitte Januar bis zum großen Auftritt am 21. März arbeite ich an meiner Fastpredigt. Jeden Tag mindestens eine Stunde arbeite ich mir alles selber aus. Mir ist es ein großen Anliegen, dass ich die Rede, die zirka eine Stunde dauern wird, auch auswendig beherrsche.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Der Verein ist für mich Familie. Bereits meiner Generation ist das so vorgelebt worden. Man kennt sich seit Ewigkeiten. Meine besten Freunde sind auch Vereinsmitglieder. Sie kenne ich, seitdem ich laufen kann. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

... aktuell nicht vorstellbar. Die DJK ist meine zweite Heimat. Besonders freut es mich, dass auch mein Bub inzwischen der Vorstandschaft angehört und Jugendleiter ist.

Auf den Aufstieg: Klaus Bichlmeier (links) und sein Freund Christian Krottenthaler, 1. Vorsitzender der DJK Breitenberg. – Foto: DJK Breitenberg