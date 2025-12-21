Stille Helden (3): Der Mann, der nicht Nein sagen kann

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 3: Markus Anetseder vom TSV-DJK Oberdiendorf.
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Ich bin erst mit 36 Jahren nach Oberdiendorf gekommen. Vorher habe ich in Kellberg gespielt und war auch dort sehr aktiv. Mein Problem: Ich kann einfach nicht Nein sagen. Und so habe ich seit 2009 in Oberdiendorf den Kiosk gemacht bis diesen Sommer. Zudem war ich acht Jahre im Ausschuss und bin bei allen Arbeitseinsätzen dabei. Bis ich 48 Jahre alt war, habe ich in der Zweiten gespielt. Und seit Kurzem bin ich Trainer der G-Jugend.
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Früher war ich an Spieltagen von 8 Uhr morgens bis weit in den Abend hinein beschäftigt. Inzwischen - seitdem ich nicht mehr für den Verkauf verantwortlich bin - ist es etwas weniger geworden. Bei Arbeitseinsätzen gibt es allerdings keine Grenzen. Und irgendwie sind meine Frau und ich immer mit dem Verein beschäftigt.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Oberdiendorf ist ein kleines Dorf, ein Nest. Außer der Kirche und dem Sportplatz gibt's nicht viel. Wir sind deshalb eine Familie! Nach Corona sind viele junge Spieler in den Herrenbereich aufgerückt. In den vergangenen Jahren hatten wir große Erfolge. Das trägt dazu bei, dass es noch mehr Freude macht, für Deandorf aktiv zu sein.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
... einfach nur langweilig. Im Sommer gehören Spiele an jedem Wochenende einfach dazu. Egal ob Auswärts- oder Heimspiele – ich bin immer dabei!
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Mit der AH, ich war nur von der Reserve ausgeliehen, sind wir vor einigen Jahren Bayerischer Vizemeister geworden. Im Endspiel haben wir gegen den FC Bayern München - trotz Niederlage unvergesslich.
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
Hm (überlegt). Mit Kellberg konnte ich nie ein Relegationsspiel gewinnen. Zudem war der TSV-DJK Oberdiendorf vor Corona praktisch tot, wir standen kurz vor dem Abstieg in die A-Klasse. Ist aber - Gott sei Dank - gut ausgegangen
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
Ein Beispiel dazu: Wir haben lange einen Jugendleiter gesucht. Letztlich hat sich dann einer geopfert. Derjenige macht es mit großem Engagement und mit großer Leidenschaft. Aber so richtig hilft ihm keiner. Ich würde mir mehr Unterstützung wünschen!
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Schwierig. Die Leute werden immer fauler... Wenn ich eine Lösung wüsste, hätte ich sie längst angewendet...
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
Wir haben eine junge Mannschaft mit Potenzial und Perspektive. Zudem ist der Erfolg da! Aber Oberdiendorf ist klein, wir haben nicht so viele Jugendspieler. Es kann schnell in die andere Richtung gehen.
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Was dann ist, weiß man nicht. Es wird immer schwieriger. Nur mit Einheimischen werden wir wohl das alles nicht mehr stemmen können...
___________
Hans Pichler (1. Vorsitzender, TSV-DJK Oberdiendorf): "Markus ist ein Mitglied, wie es sich jeder Verein wünscht. Wenn irgendwo irgendwas zum Anpacken ist, gibt es beim Markus kein Nein. Er ist absolut zuverlässig - sei es aktuell als G-Jugendtrainer, als Kioskbetreiber mit seiner Frau oder bei sonstigen Arbeiten rund ums Sportgelände. Er ist auf jeder Baustelle der Letzte, der geht! Wenn alle schon beim Feierabendbier sitzen, räumt er noch auf. Wir sind froh und stolz, solche Helfer wie ihn zu haben, die entscheidend im Hintergrund zum momentanen Höhenflug des TSV beitragen."
___________
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net!