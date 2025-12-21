Stille Helden (3): Der Mann, der nicht Nein sagen kann

Feste müssen gefeiert werden - das weiß Markus Anetseder (links). – Foto: Anetseder

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 3: Markus Anetseder vom TSV-DJK Oberdiendorf.

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Ich bin erst mit 36 Jahren nach Oberdiendorf gekommen. Vorher habe ich in Kellberg gespielt und war auch dort sehr aktiv. Mein Problem: Ich kann einfach nicht Nein sagen. Und so habe ich seit 2009 in Oberdiendorf den Kiosk gemacht bis diesen Sommer. Zudem war ich acht Jahre im Ausschuss und bin bei allen Arbeitseinsätzen dabei. Bis ich 48 Jahre alt war, habe ich in der Zweiten gespielt. Und seit Kurzem bin ich Trainer der G-Jugend. Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Früher war ich an Spieltagen von 8 Uhr morgens bis weit in den Abend hinein beschäftigt. Inzwischen - seitdem ich nicht mehr für den Verkauf verantwortlich bin - ist es etwas weniger geworden. Bei Arbeitseinsätzen gibt es allerdings keine Grenzen. Und irgendwie sind meine Frau und ich immer mit dem Verein beschäftigt.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Oberdiendorf ist ein kleines Dorf, ein Nest. Außer der Kirche und dem Sportplatz gibt's nicht viel. Wir sind deshalb eine Familie! Nach Corona sind viele junge Spieler in den Herrenbereich aufgerückt. In den vergangenen Jahren hatten wir große Erfolge. Das trägt dazu bei, dass es noch mehr Freude macht, für Deandorf aktiv zu sein. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

... einfach nur langweilig. Im Sommer gehören Spiele an jedem Wochenende einfach dazu. Egal ob Auswärts- oder Heimspiele – ich bin immer dabei!

Selbst gegen den großen FC Bayern München durfte der gebürtige Kellberger (letzte Reihe, der Größte) auflaufen. – Foto: Anetseder