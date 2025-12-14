Stille Helden (2): Ein Kana für alle Fälle

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 2: Thomas "Kana" Kannamüller vom TSV Waldkirchen.

Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv? Das ist abhängig vom Spielplan. Wenn Heimspiele anstehen, bin ich da. Im Schnitt werden es in der Woche acht Stunden sein. Spielt der TSV Zuhause, sind es aber auch mal acht Stunden am Tag.

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv? Seit 30 Jahren organisiere ich den Kiosk bei Spieltagen, und seit 18 Jahren den Pavillon. Das heißt, ich bin für Einkauf und Personaleinteilung zuständig - und übernehme, wenn Not am Mann ist, auch den Verkauf. Mehr oder weniger bin ich also Vereinswirt. Zudem war ich 20 Jahre Jugendtrainer und habe acht Jahre die Reserve trainiert. Arbeitseinsätze sind für mich Pflichttermine.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er? Ich bin als Sechsjähriger als Fußballer zum TSV gekommen. Und dann bin ich immer mehr hineingewachsen, ich habe immer mehr Aufgaben übernommen und wollte einfach immer mehr.

An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?

Vor allem die Aufstiege sind natürlich geblieben. Und das Spiel gegen den FC Bayern München im Jahr 1996 vor 9.000 Zuschauern. Es ist ein Traum, wegen die Stars selber spielen zu dürfen.

Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?

Natürlich die Abstiege - und ein Schicksalsschlag auf dem Kunstrasenplatz, auf den ich nicht mehr weiter eingehen möchte.

Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?

Immer weniger sind dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?

Auch weitere finanzielle Anreize sind nicht die Lösung. Ich glaube, es braucht noch mehr Öffentlichkeit für das Ehrenamt. Noch mehr Presseaufmerksamkeit. Und wie wärs mit Vergünstigungen bei öffentlichen Veranstaltungen?

Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?

Es ist ein Glück, dass wir in einer großen Stadt leben, die ein großes Einzugsgebiet hat. Und dennoch wird es immer schwieriger, alles aufrecht zu erhalten. Noch sind wir der einzige Verein im Landkreis Freyung-Grafenau mit einer komplett eigenen Jugendabteilung. Die Konkurrenz wird allerdings immer größer...

Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...

Sportlich ist und bleibt unser Ziel die Bezirksliga. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in zehn Jahren noch in dieser Liga spielen - weil wir auch dann noch eine gute Jugendarbeit machen, die uns seit Jahren auszeichnet. Und was den gesamten Verein betrifft: Dank der vielen Sparten wird der TSV Waldkirchen auch in der Zukunft noch genauso gut dastehen wie jetzt.

___________

Gundolf Hain (Sportlicher Leiter, TSV Waldkirchen): "Trainer, Eventmanager, Verkaufsleiter im Pavillon, Fanbeauftragter, Kritiker und Analyst: Kana ist bei allen Aktivitäten und Arbeiten im Verein mit vorne mit dabei."

___________

Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net!