Stille Helden (15): Gerne bis tief in die Nacht

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Letzter Teil: Thomas Stangl vom SV Kirchberg
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Aktiv eigentlich schon immer. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Sportanlage bei uns in Kirchberg direkt im Ortskern war. Das ist jetzt 20 Jahre her, da war ich noch ein kleiner Bub und das Highlight war am Sonntag die Leberkas-Semmel am Kiosk. Ich musste nur aus der Türe raus und stand schon am Platz. Mir wurde offensichtlich einiges in die Wiege gelegt. Aufgaben habe ich in den Jahren nach und nach immer mehr übernommen: 2019 bin ich dann in die Vorstandschaft gewählt worden und gehöre dieser seitdem auch durchgehend an. Offiziell bin ich noch der Pressesprecher und habe die Öffentlichkeitsarbeit inne - auch wenn das nur noch einen Bruchteil meiner Arbeit ausmacht. Ich bin bei allen Spielen der Herren dabei und bei fast allen Heimspielen unserer Damen. Ich bin meist der Erste, der vor Ort ist, sperre die Anlage auf, kümmere mich um die Versorgung der Schiedsrichter, die ich dann auch betreue, baue unser Kamerasystem für die Videoanalyse auf und kümmere mich noch um den ESB, sobald ich von unserem Trainer die Aufstellung bekommen habe. Wenn notwendig, übernehme ich auch das Tickern oder sonst alles, was halt rund um einen Spieltag anfällt. Es gibt immer etwas zu tun. Nebenbei organisiere ich gerade noch das Feriencamp von Jahn Regensburg und arbeite an der Goldenden Raute in Wiederholung.
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Das lässt sich kaum beziffern. Unter der Woche vergeht kaum ein Tag, an dem es abends nicht noch schnell irgendeine Spielverlegung der Jugend zu bearbeiten gibt oder irgendwelche Berichte, Stellungnahmen oder sonst was zu erstellen sind. An Wochenenden und Spieltagen geht's gerne mal von morgens bis abends. Bei Vereinsveranstaltungen bin ich meist hinter der Theke, da gehts dann bis tief in die Nacht. Hier eine pauschale Summe zu nennen, ist schlicht nicht möglich.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Weil ich damit aufgewachsen bin. Ich kenne die Leute hier, seit ich ein kleiner Bub bin, bin teils mit Spielern gemeinsam aufgewachsen und kenne auch die aktuellen Jugendspieler schon mehrere Jahre. Das verbindet! Es ist generell der Zusammenhalt und das familiäre Verhältnis - egal ob zu den Frauen, den Herren oder der Jugend oder auch zu unseren anderen Sparten. Das Miteinander passt.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
...wohl anders verlaufen. Das ist aber alles spekulativ und ich bin froh so, wie es ist.
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Eines der schönsten Erlebnisse der vergangenen Jahre war der Durchmarsch unserer Frauen von der Bezirksober- bis in die Bayernliga. Ich erinnere mich gern an die Auswärtsfahrt in Ergolding und den ersten Aufstieg in die Landesliga, als wir selbst unser eigenes Konfetti vom Rasen fegen mussten und natürlich die Feiern danach im Vereinsheim oder die Meisterehrung auf großer Bühne im Festzelt. Oder auch an die Fahrt an Karin Friedrichs 40. Geburtstag, an dem wir mit mehreren Bussen nach Fürth gefahren sind und sie dann auch noch das Tor erzielt hat. Das sind einmalige Momente, die ich nicht missen möchte.
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
Der bittere Kreisliga-Abstieg der Herren im vergangenen Jahr. Wir haben bis zum letzten Tag gehofft, aber es hat dann nicht sein sollen.
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
Es ist schwer, neue engagierte Leute zu gewinnen. Wir haben zwar eine sehr stabile Stamm-Mannschaft, aber man sieht es beispielsweise bei Feierlichkeiten oder Veranstaltungen: Die Leute, die arbeiten, sind meist dieselben. Bei über 830 Mitgliedern könnte sich da sicherlich noch der ein oder andere hervortun.
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Als uncool bezeichne ich das absolut nicht. Bei uns arbeitet so gut wie jeder komplett ehrenamtlich und nur dadurch läuft bei uns vieles so gut. Entgegenwirken kann man da meiner Meinung nach nur durch ein gesellschaftliches Umdenken. Wenn die erste Frage für eine Tätigkeit "wie viel Geld bekomme ich dafür?" ist, dann funktioniert das eben nicht lange. Ich arbeite seit mindestens zehn Jahre komplett ehrenamtlich. Mehr wie ab und zu mal die (Sieg-)halbe Bier nach'm Spiel braucht's nicht. Und ich kenne auch niemanden, der ein ehrenamtliches Arbeiten im Verein als "uncool" bezeichnen würde.
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
Wir haben das Glück, alle Mannschaften bis runter in die G-Jugend im Spielbetrieb zu haben. 227 unserer knapp 830 Mitglieder sind unter 14 Jahre. Zumindest von den Zahlen her sind wir gut aufgestellt. Die Aufgabe muss sein, den Großteil dieser Kinder auch zu halten und an den Verein zu binden. Wenn uns das gelingt, dann blicke ich positiv in die Zukunft.
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Wir haben ein breites Angebot und einen stabilen Zulauf an neuen Mitgliedern. Ich hoffe, dass sich diese Entwicklung noch möglichst lange fortsetzt.
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Andreas Winter (Sportlicher Leiter, Kirchberg): "Thomas ist unser Schriftführer, aber eigentlich ist er viel mehr als das. Er ist für viele im Verein die erste Anlaufstelle, wenn Fragen auftauchen – egal ob im Jugend- oder Herrenbereich. Ein großer Teil seiner Arbeit passiert im Hintergrund und wird von außen kaum gesehen. Spielerwechsel organisieren, Dinge klären, Formulare erledigen, Probleme lösen, bevor sie überhaupt entstehen – all das macht Thomas ganz selbstverständlich nebenbei. Doch auch rund um den Spielbetrieb ist er immer aktiv. Er filmt die Spiele unserer ersten Mannschaft. Für Trainer und Spieler ist das enorm wertvoll, um Spiele zu analysieren und sich weiterzuentwickeln. Auch abseits des Platzes ist auf ihn immer Verlass. Bei Veranstaltungen im Verein, zum Beispiel beim Kabarett, steht Thomas selbstverständlich hinter der Schenke und hilft mit, wo er gebraucht wird. Ebenso vertritt oder begleitet er unseren Verein bei BFV-Tagungen. Thomas ist keiner, der sich in den Vordergrund stellt. Er macht seine Arbeit leise, zuverlässig und mit großem Engagement für den Verein. Genau deshalb ist er für uns ein echter stiller Held."
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ENDE DER SERIE