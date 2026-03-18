Stille Helden (15): Gerne bis tief in die Nacht FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 15: Thomas Stangl vom SV Kirchberg von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Als der SV Kirchberg im Wald die Goldene Raute bekommen hat, war auch Thomas Stangl (2.v..r) bei der Verleihung dabei. – Foto: SV Kirchberg im Wald

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Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Letzter Teil: Thomas Stangl vom SV Kirchberg

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Aktiv eigentlich schon immer. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Sportanlage bei uns in Kirchberg direkt im Ortskern war. Das ist jetzt 20 Jahre her, da war ich noch ein kleiner Bub und das Highlight war am Sonntag die Leberkas-Semmel am Kiosk. Ich musste nur aus der Türe raus und stand schon am Platz. Mir wurde offensichtlich einiges in die Wiege gelegt. Aufgaben habe ich in den Jahren nach und nach immer mehr übernommen: 2019 bin ich dann in die Vorstandschaft gewählt worden und gehöre dieser seitdem auch durchgehend an. Offiziell bin ich noch der Pressesprecher und habe die Öffentlichkeitsarbeit inne - auch wenn das nur noch einen Bruchteil meiner Arbeit ausmacht. Ich bin bei allen Spielen der Herren dabei und bei fast allen Heimspielen unserer Damen. Ich bin meist der Erste, der vor Ort ist, sperre die Anlage auf, kümmere mich um die Versorgung der Schiedsrichter, die ich dann auch betreue, baue unser Kamerasystem für die Videoanalyse auf und kümmere mich noch um den ESB, sobald ich von unserem Trainer die Aufstellung bekommen habe. Wenn notwendig, übernehme ich auch das Tickern oder sonst alles, was halt rund um einen Spieltag anfällt. Es gibt immer etwas zu tun. Nebenbei organisiere ich gerade noch das Feriencamp von Jahn Regensburg und arbeite an der Goldenden Raute in Wiederholung.

Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Das lässt sich kaum beziffern. Unter der Woche vergeht kaum ein Tag, an dem es abends nicht noch schnell irgendeine Spielverlegung der Jugend zu bearbeiten gibt oder irgendwelche Berichte, Stellungnahmen oder sonst was zu erstellen sind. An Wochenenden und Spieltagen geht's gerne mal von morgens bis abends. Bei Vereinsveranstaltungen bin ich meist hinter der Theke, da gehts dann bis tief in die Nacht. Hier eine pauschale Summe zu nennen, ist schlicht nicht möglich.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Weil ich damit aufgewachsen bin. Ich kenne die Leute hier, seit ich ein kleiner Bub bin, bin teils mit Spielern gemeinsam aufgewachsen und kenne auch die aktuellen Jugendspieler schon mehrere Jahre. Das verbindet! Es ist generell der Zusammenhalt und das familiäre Verhältnis - egal ob zu den Frauen, den Herren oder der Jugend oder auch zu unseren anderen Sparten. Das Miteinander passt.

Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

...wohl anders verlaufen. Das ist aber alles spekulativ und ich bin froh so, wie es ist.



An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?

Eines der schönsten Erlebnisse der vergangenen Jahre war der Durchmarsch unserer Frauen von der Bezirksober- bis in die Bayernliga. Ich erinnere mich gern an die Auswärtsfahrt in Ergolding und den ersten Aufstieg in die Landesliga, als wir selbst unser eigenes Konfetti vom Rasen fegen mussten und natürlich die Feiern danach im Vereinsheim oder die Meisterehrung auf großer Bühne im Festzelt. Oder auch an die Fahrt an Karin Friedrichs 40. Geburtstag, an dem wir mit mehreren Bussen nach Fürth gefahren sind und sie dann auch noch das Tor erzielt hat. Das sind einmalige Momente, die ich nicht missen möchte.



Als "Dötschi" ihren 40. Geburtstag feierte, begleitete sie der komplette Verein nach Fürth zum Auswärtsspiel der Damen - auch Thomas Stangl (3.v.l.) – Foto: SV Kirchberg im Wald