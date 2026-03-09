Stille Helden (14): Der Benzin geht ihm nie aus FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 14: Josef "Benzin" Penzenstadler von der SV-DJK Karlsbach von Helmut Weigerstorfer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

"Benzin" so, wie man ihn in Karlsbach kennt. – Foto: DJK-SV Karlsbach

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 14: Josef "Benzin" Penzenstadler von der SV-DJK Karlsbach

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Puh, da ist einiges zusammengekommen (schmunzelt). Ich bin Gründungsmitglied des Vereins - und schon immer dabei. Mit 20 Jahren bin ich als Fußballer in den Seniorenbereich aufgerückt. Damals war Robert Goldschmidt unser Trainer. Ihm war Penzenstadler zu lange, deshalb hat er mich einfach Benzin genannt. Dieser Name ist mir bis heute geblieben. Manche wissen gar nicht, wie ich richtig heiße. Aber zurück zu meinen Ämtern: Nach der aktiven Karriere bin ich gleich Trainer geworden und habe mich dann von den Schüler langsam hochgearbeitet. Zudem war ich 13 Jahre Jugendleiter. Meine Frau ist seit 1990 Platzwart - und irgendwann bin ich einfach umgestiegen, seitdem mähe ich den Rasen. Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Als Platzwart bin ich drei Mal Mal pro Woche zwei bis drei Stunden im Einsatz - mindestens. Und dass ich bei Spiele zuschaue, ist sowieso Pflicht.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Ich bin aufgewachsen mit dem Verein. Er gehört einfach dazu. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

...irgendwas würde fehlen. Da wäre Leere.