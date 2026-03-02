Stille Helden (13): Die Rennbahn ist sein Hotspot FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 13: Christoph Bachhuber von TuS Pfarrkirchen von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Gute Freunde kann niemand trennen: "Flory" (links) mit TuS-Kameraden. – Foto: Bachhuber

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 13: Christoph "Flory" Bachhuber von TuS Pfarrkirchen

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Ich bin seit 2009 dabei, nachdem ich von meinem Jugendverein DJK-SV Brombach-Hirschbach zur TuS in die Kreisliga gewechselt bin. Als aktiver Spieler habe ich mich nach ein paar Jahren zusätzlich als Schriftführer in der Vorstandschaft engagiert. Nach dem tragischen und sehr überraschenden Tod unserer Vereinsikone Andi Tautz im April 2014 hing die Zukunft der Fußballabteilung nach zwischenzeitlich großem Aderlass als Landesligist am seidenen Faden. Ich sprang als neuer Sportlicher Leiter und weiterhin aktiver Spieler ins kalte Wasser und übernahm seinen Job so gut es eben ging. Gerade die folgenden Jahre waren sehr intensiv. Ich war Mädchen für alles, konnte aber in dieser Zeit sehr viel lernen und fürs Leben mitnehmen. Zur Saison 18/19 wurde ich einer der Abteilungsleiter, der ich nach wie vor bin. Im Allgemeinen fällt mir eigentlich nicht viel ein, was ich in den fast 17 Jahren noch nicht getan hätte … Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Unsere beiden Kinder sind noch relativ klein und wir bauen zudem gerade Haus - da kann ich meine Freizeit nicht mehr komplett für den Fußball opfern. Es sind schon noch einige Stunden in der Woche. Mal mehr, mal weniger. Über viele Jahre haben mich meine Vereinskollegen aber definitiv öfter zu Gesicht bekommen, als meine damalige Freundin oder die Familie, da war die Pfarrkirchner Rennbahn mein Hotspot und ich war als Spieler und Funktionär gut und gerne 20 Stunden pro Woche für den Verein aktiv.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Eine schwere Frage, weil ich damals zur TuS gewechselt bin, um als Spieler den nächsten Schritt zu machen. Alles Weitere passierte, weil wir immer schon ein eingeschworener Haufen waren und ich mich nie davor gedrückt habe, auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Generell ist die TuS aber ein Verein, in dem wir einen sehr offenen und herzlichen Umgang pflegen, keiner ist außen vor. Für mich ist die TuS nach wie vor wie eine zweite Familie. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

… sicherlich etwas langweiliger und um viele enge Freundschaften ärmer!

An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?

Ich durfte als Spieler und Funktionär in beiden Herrenmannschaften insgesamt fünf Aufstiege feiern, vier Mal wurden wir dabei Meister, 2017 sogar niederbayerischer Meister. In der Halle konnten wir dreimal die Kreismeisterschaft und einmal die Niederbayerische holen. Jeder Amateurfußballer weiß, was das heißt und ich bin sehr dankbar, alles miterlebt zu haben. Der Mannschaftsausflug zum Prager Christkindlmarkt bleibt mir auch positiv in Erinnerung – mehr darf ich dazu nicht sagen, sonst klingelt morgen das Telefon.

Bachhuber (links) ist nach wie vor auch aktiver Spieler. – Foto: Heinz Zinner