Stille Helden (12): Das bärtige Mädchen für alles

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 12: Deniz Kaya von Türk Gücü Straubing
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Von 2000 bis 2004 war ich aktiver Spieler im Verein, ehe ich für ein paar Jahre nach München gezogen bin. Ab 2014 war ich dann noch einmal zwei Jahre aktiv. Praktisch mit dem Karriereende bin ich Betreuer der Mannschaften geworden. Gleichzeitig bin ich mehr oder weniger für alles zuständig, was abseits des Spielfeldes passiert. Ich ziehe die Linien, schaue, dass der Platz in Ordnung ist, manage das Vereinsheim und wasche auch die Trikots. Ich bin das Mädchen für alles - und das sehr gerne!
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Täglich vier bis fünf Stünden.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Ich bin einfach gerne Teil eines Teams. Ich liebe den Fußball - und alles, was dazu gehört.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
...eine Katastrophe.
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Den Aufstieg über die Relegation in die Bezirksliga im Jahr 2018. Der Nervenkitzel ist unvergesslich...
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
Gar keinen.
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
So wie es jetzt ist, ist alles super. Ich bin zufrieden!
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Das ist schwierig bis unmöglich. Da gibt es eigentlich keine Lösung.
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
Ich hoffe es einfach, dass es so ist. Garantie gibt es aber keine.
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Es wäre ein Traum, wenn wir dann in der Landesliga spielen.
___________
Onur Örs (Sportlicher Leiter, Straubing): "Deniz ist ein Mensch, der einfach alles macht! Letztes Jahr ist er beispielsweise im Trainigslager als Ersatzkeeper eingesprungen - einfach nur, um zu helfen. Sein großes Problem ist, dass er auf und neben dem Platz alles kann - und nicht "Nein" sagen kann."
___________
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net