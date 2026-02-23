Stille Helden (12): Das bärtige Mädchen für alles FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 12: Deniz Kaya von Türk Gücü Straubing von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Deniz Kaya (rechts) ist mehr als nur der gute Freund im Verein. – Foto: Türk Gücü Strau

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 12: Deniz Kaya von Türk Gücü Straubing

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Von 2000 bis 2004 war ich aktiver Spieler im Verein, ehe ich für ein paar Jahre nach München gezogen bin. Ab 2014 war ich dann noch einmal zwei Jahre aktiv. Praktisch mit dem Karriereende bin ich Betreuer der Mannschaften geworden. Gleichzeitig bin ich mehr oder weniger für alles zuständig, was abseits des Spielfeldes passiert. Ich ziehe die Linien, schaue, dass der Platz in Ordnung ist, manage das Vereinsheim und wasche auch die Trikots. Ich bin das Mädchen für alles - und das sehr gerne! Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Täglich vier bis fünf Stünden.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Ich bin einfach gerne Teil eines Teams. Ich liebe den Fußball - und alles, was dazu gehört. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

...eine Katastrophe.