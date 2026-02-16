Stille Helden (11): Das Vermächtnis von Gust Kagerbauer FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 11: Erwin Reißner vom SC Zwiesel von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

SC-Legenden unter sich (v.l.): Gustav Kagerbauer, Otto Eisner sen. und Erwin Reißner. – Foto: Thomas Kagerbauer

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 11: Erwin Reißner vom SC Zwiesel

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

1991 hat mir mein Schwager Gustav Kagerbauer ein dickes Buch und einen Füller gebracht. Er hat einen Jugend-Protokollführer gesucht - und innerhalb von zehn Minuten bei mir gefunden. Dieses Amt habe ich dann über Jahre hinweg ausgeführt. Zudem war ich mit einer Unterbrechung zwölf Jahre Abteilungsleiter der Sparte Fußball. Nach 2012 habe ich etwas losgelassen - aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen. Ich war dann nur noch Platzwart, Betreuer der 1. Mannschaft, Stadionsprecher und Mitgründer des Fördervereins. Zuletzt habe ich dann die Heimspiele organisiert - also Schiedsrichter betreut, Ordnungsdienst eingeteilt und Verkauf auf den Weg gebracht. Dass ich bei Festen helfe, ist ohnehin klar - das liegt mir einfach. Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Die habe ich nie gezählt. Ich bin da, wenn ich gebraucht werde.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Trotz Höhen und Tiefen bin ich stolz, ein SCler zu sein. Ich habe den Verein in einer deftigen Krise kennengelernt. Gemeinsam haben wir ihn dann wieder in die Erfolgsspur zurückgebracht. Doch egal welche Phase: Ich habe mich immer wohlgefühlt und mir die älteren Funktionäre als Vorbild genommen. Viele Spieler sind Freunde geworden. Und nicht jeder darf mit Legenden wie Heinz Wittmann in einer Mannschaft spielen, was ich in der AH geschafft habe.

Der Spätberufene: Als Keeper wurde Erwin Reißner vielsagend "Katze" genannt. – Foto: Thomas Kagerbauer

Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

...einfacher, aber langweilig (schmunzelt). Ich komme nicht los vom SC Zwiesel, auch wenn ich es schon ab und an probiert habe. Der Verein bleibt mir bis ans Lebensende. An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?

Unter Franz Raith wurde ich als AH-Torwart in die damalige Bezirksliga-Reserve berufen - ausgerechnet zum Spitzenspiel in Hauzenberg, das wir dann auch noch mit 1:0 gewonnen haben. Da war ich überragend - ich möchte nicht angeben, aber das macht mich stolz. Genauso, dass ich mit 58 Jahren in Brandten in der A-Klasse noch mit meinen beiden Buben spielen durfte. Unvergesslich! Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?

Das Ableben von Gustav Kagerbauer, vor allem die Umstände. Ich habe ihm unendlich viel zu verdanken. Danke, Gust! Ich stehe oft vor seinem Bild am Stadion, dann reden wir miteinander. (überlegt) Ja, ich bin eher der sentimentale Typ... Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?

Ich würde mir wünschen, dass die vielen Vereinsmitglieder ihr Herz in die Hand nehmen und zumindest kleinere Aufgaben übernehmen. Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?

Wie es Talente beim Fußball gibt, gibt es auch im Ehrenamt Talente. Man muss nur Vertrauen schenken und mitbestimmen lassen. Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?

Wir stehen sportlich und finanziell gut da. Die Jugendarbeit muss weiter gefördet werden. Ohne geht es nicht - der Nachwuchs war immer unser Garant. Es ist derzeit nicht vorstellbar, dass der SC Zwiesel wegbricht. Dass wir die sportliche Ziele den Begebenheiten anpassen müssen, ist aber auch klar.

Erwin Reißner (2.v.r.) bei der Verabschiedung von Andi Ismair (2.v.l.), der damals in die Jugend des FC Bayern München wechselte. – Foto: Thomas Kagerbauer