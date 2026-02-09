Stille Helden (10): Zum 18. Geburtstag die richtige Prognose

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 10: Thomas Fersch vom FC Leibersdorf
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Knapp zwei Jahrzehnte habe ich selber aktiv Fußball gespielt, ehe mich eine Hüftathrose bereits mit 25 Jahren zum Karriereende gezwungen hat. Die Laufbahn abseits des Spielfeldes hat begonnen, als ich in der 7. Klasse war. Damals ist derjenige gestorben, der immer den Rasenplatz gemäht hat. Weil wir Zuhause einen Bauernhof hatten, habe die Verantwortlichen damals gedacht: 'Der Bursch macht das schon'. Und der Bursch hat es auch gemacht - und macht es noch immer. Mit Ausnahme von ein paar Jahren bin ich noch immer für die Platzflege verantwortlich. Zudem bin ich seit 2018 Abteilungsleiter, ein "klassischer Spartenleiter", der für alles zuständig ist, was im Verein mit Fußball zu tun hat. Zuvor war ich bereits stellvertretender Abteilungsleiter. Der einfache Grund dafür: Nach meinem Karriereende wurde einer gesucht, der sich mit dem damals neu eingeführten Online-Angebot des BFV beschäftigten wollte. Das war ich...
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Die Anwesenheit bei Trainingseinheiten und Spielen zähle ich nicht dazu, das ist ja Freizeit. Richtig aktive Arbeit sind es pro Woche vielleicht fünf Stunden. Irgendwie passiert jeden Tag irgendwas. Das fällt aber eigentlich nicht auf, weil ich es gerne mache.
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Von klein auf habe ich mich beim FCL gefühlt wie in einer Familie. Ältere Leute haben sehr viel in den Verein investiert. Dies gilt es weiterzuführen. Ich fühle mich einfach wohl im Verein. Hat jemand ein Problem, findet man meist ein offenen Ohr - nicht nur, wenn es um sportliche Dinge geht.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre...
... manchmal schöner (lacht herlich). Aber ich würde es ohne den FC Leibersdorf schlicht und einfach nicht aushalten.
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
An meinem 18. Geburtstag hat Peter Ortner, der damals ein angesehener Funktionär beim FCL war, zu meiner Mama gesagt, dass ich mal ganz wichtig werden würde für den Verein. Das hat mich damals sehr gefreut!
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
Die Schimpfereien, wenn es nicht so läuft.
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
Ich würde mir wünschen, dass wir bei Arbeits- und Platzdiensten mehr Leute sind. Manchmal ist das wie eine Wundertüte - und es kommen fast schon zu viele. Das Dauerhafte wäre mir lieber...
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Ganz schwierig. Ich bin mir nicht sicher, aber: Vielleicht hilft es, früher Verantwortung zu übertragen, Vertrauen zu schenken. Wir haben einige junge Burschen im Verein, in die ich große Hoffnungen setze.
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
Man kann eigentlich nie sagen, wie es weitergeht. Ich würde mir wünschen, dass wir den Status Quo erhalten können. Bisher hatten wir immer eine gute Jugendarbeit und der Zusammenhalt ist unglaublich.
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Bezirksliga wäre recht (schmunzelt). Sportlicher Erfolg ist natürlich super. Aber mir würde am Herzen liegen, dass wir ein geiler Verein bleiben. Sportliches und Kameradschaft gehören zusammen.
Frank Loibl (1. Vorsitzender, FC Leibersdorf): "Für uns als Verein ist Thomas unersetzlich. Er kümmert sich um alles, er ist sich für nichts zuschade. Egal ob Rasenmähen oder als Sportleiter die Mannschaft unterstützen etc. - da Fersche, wie er genannt wird, schaut immer, dass alles passt. Wir sind froh, so einen Menschen bei uns im Verein zu haben. Einer, der sich nie in den Vordergrund stellt, sondern einfach macht - eben ein stiller Held."
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net