Stille Helden (10): Zum 18. Geburtstag die richtige Prognose FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 10: Thomas Fersch vom FC Leibersdorf von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der stille Held (Mitte; im Hemd) mit seinen „Kindern“. – Foto: FC Leibersdorf

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 10: Thomas Fersch vom FC Leibersdorf

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Knapp zwei Jahrzehnte habe ich selber aktiv Fußball gespielt, ehe mich eine Hüftathrose bereits mit 25 Jahren zum Karriereende gezwungen hat. Die Laufbahn abseits des Spielfeldes hat begonnen, als ich in der 7. Klasse war. Damals ist derjenige gestorben, der immer den Rasenplatz gemäht hat. Weil wir Zuhause einen Bauernhof hatten, habe die Verantwortlichen damals gedacht: 'Der Bursch macht das schon'. Und der Bursch hat es auch gemacht - und macht es noch immer. Mit Ausnahme von ein paar Jahren bin ich noch immer für die Platzflege verantwortlich. Zudem bin ich seit 2018 Abteilungsleiter, ein "klassischer Spartenleiter", der für alles zuständig ist, was im Verein mit Fußball zu tun hat. Zuvor war ich bereits stellvertretender Abteilungsleiter. Der einfache Grund dafür: Nach meinem Karriereende wurde einer gesucht, der sich mit dem damals neu eingeführten Online-Angebot des BFV beschäftigten wollte. Das war ich... Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Die Anwesenheit bei Trainingseinheiten und Spielen zähle ich nicht dazu, das ist ja Freizeit. Richtig aktive Arbeit sind es pro Woche vielleicht fünf Stunden. Irgendwie passiert jeden Tag irgendwas. Das fällt aber eigentlich nicht auf, weil ich es gerne mache.

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Von klein auf habe ich mich beim FCL gefühlt wie in einer Familie. Ältere Leute haben sehr viel in den Verein investiert. Dies gilt es weiterzuführen. Ich fühle mich einfach wohl im Verein. Hat jemand ein Problem, findet man meist ein offenen Ohr - nicht nur, wenn es um sportliche Dinge geht. Ein Leben ohne meinen Verein wäre...

... manchmal schöner (lacht herlich). Aber ich würde es ohne den FC Leibersdorf schlicht und einfach nicht aushalten.

An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?

An meinem 18. Geburtstag hat Peter Ortner, der damals ein angesehener Funktionär beim FCL war, zu meiner Mama gesagt, dass ich mal ganz wichtig werden würde für den Verein. Das hat mich damals sehr gefreut!

Thomas Fersch bei seiner Rede zur Abschlussfeier der Saison 24/25. – Foto: FC Leibersdorf