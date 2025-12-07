Stille Helden (1): »Zu Stoßzeiten bin ich im Dauereinsatz«

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 1: Matthias Weigl vom FC Büchlberg.
Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?
Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich mittendrin. 1991 war das. 2003 bin in die Erste aufgerückt und habe zweimal Kreisliga gespielt. Aktiv bin ich noch heute - als einer von zwei Spielertrainern der Zweiten. Und auch neben dem Platz bin ich oft im Einsatz: Wenn Arbeitseinsätze anstehen, bin ich eigentlich immer dabei. Volksfest, Jugendturniere, Christkindlmarkt - da gibt es immer viel zu tun. Und seit fünf Jahren bin ich als Beisitzer Teil der Vorstandschaft.
Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?
Renovierungen, Restaurierungen und Bauprojekte sind meine Sache! Zuletzt haben wir ans Vereinsheim angebaut. Die Pflasterarbeiten dazu haben über Wochen gedauert. Grundsätzlich bin ich zu Stoßzeiten im Dauereinsatz, dann ist aber auch mal wieder eine Pause...
Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?
Schwierig zu sagen (überlegt). Ich bin in Büchlberg geboren worden und von klein auf im Verein involviert. All meine Freunde sind auch beim FC dabei. Und die Kameradschaft ist richtig gut - nicht nur unter den Fußballern, sondern auch Drumherum.
Ein Leben ohne meinen Verein wäre, wie...
… ein Leben ohne Sonne. Es wäre möglich, aber nicht so schön. Wahrscheinlich hätte man mehr Zeit für anderen Schmarrn, aber es würde doch etwas fehlen.
An welches Erlebnis/Ereignis rund um Deinen Verein erinnerst Du Dich besonders gerne?
Seit diesem Sommer gibt es zwei bleibende Erlebnisse: Früher war es immer nur das Relegationsspiel zur Kreisliga in Innernzell 2012. Heuer ist im Rahmen des 80-jährigen Vereinsjubiläums das Benefizispiel zwischen den Büchlberger All-Stars und dem FC Sternstunden dazu gekommen. Ich durfte da als junger Hupfer mitspielen (schmunzelt).
Und welchen Moment möchtest Du aus Deinem Gedächtnis streichen?
... die Verletzungen. Ich habe mir unter anderem das Kreuzband gerissen. Aber irgendwo haben mich diese Ereignisse auch härter gemacht, weshalb sie wohl auch irgendwie wichtig sind.
Zu viel Lob ist auch nicht gut, deshalb: Was könnte in Deinem Verein besser sein/werden/laufen?
In den vergangenen Jahren das sportliche Abschneiden. Mit mehr Erfolg würden wohl auch mal Spieler ohne Geld zu uns kommen - und nicht nur alle Jahre welche weggehen.
Ehrenamt gilt mehr und mehr als uncool. Wie könnte man dieser Entwicklung entgegenwirken?
Indem man entsprechendes Engagement steuerlich noch mehr berücksichtigt - mit einem höheren Freibetrag. Das würde den Vereinen nichts kosten, aber jeder hätte was davon...
Das Mannschafts- und Vereinesterben greift um sich. Warum ist Dein Verein in absehbarer Zeit davon nicht betroffen?
(überlegt). Es ist nicht ausgeschlossen, dass der FC Büchlberg betroffen sein wird. Jeder kämpft um Mitglieder und Spieler...
Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Dein Verein in 10,15 Jahren – erzähl doch mal...
Ich würde mir wünschen, dass es ist wie damals in den 90er Jahren ist: Viele Jugendmannschaften, viele Kinder, die wirklich Spaß haben am Sport. Nur so kannst du die Zukunft sichern!
___________
Martin Bauer (1. Vorsitzender FC Büchlberg): "Matthias ist ein Held des Alltages! Was er für den Verein leistet, ist Wahnsinn! So ist zum Beispiel Pflaster verlegen bei Dauerregen für ihn überhaupt kein Problem. Er ist einfach bei jedem Arbeitseinsatz dabei. Genau solche Menschen braucht ein Verein, um zu funktionieren."
___________
Auch ihr habt stille Helden im Verein? Dann schreibt uns: niederbayern@fupa.net!