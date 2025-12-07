Ein Hoch auf den Akkuschrauber: Matthias Weigl beim Arbeitseinatz - mal wieder. – Foto: Martin Bauer

Stille Helden (1): »Zu Stoßzeiten bin ich im Dauereinsatz« FuPa blickt im Rahmen einer Serie auf die fleißigen Helfer im Hintergrund eines jeden Vereins. Teil 1: Matthias Weigl vom FC Büchlberg

Sie sind diejenigen, die einen Verein am laufen halten. Und sie stehen nicht so im Mittelpunkt wie die Spieler, auf die allwöchentlich die Schweinwerfer gerichtet sind. Gemeint sind die ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, die, die immer da sind, aber nur selten Beachtung finden. Diesen stillen Helden widmet FuPa eine kleine Serie. Teil 1: Matthias Weigl vom FC Büchlberg.

Seit wann bist Du in Deinem Verein in welchen Funktionen aktiv?

Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich mittendrin. 1991 war das. 2003 bin in die Erste aufgerückt und habe zweimal Kreisliga gespielt. Aktiv bin ich noch heute - als einer von zwei Spielertrainern der Zweiten. Und auch neben dem Platz bin ich oft im Einsatz: Wenn Arbeitseinsätze anstehen, bin ich eigentlich immer dabei. Volksfest, Jugendturniere, Christkindlmarkt - da gibt es immer viel zu tun. Und seit fünf Jahren bin ich als Beisitzer Teil der Vorstandschaft. Wie viele Stunden bist Du für Deinen Verein durchschnittlich aktiv?

Renovierungen, Restaurierungen und Bauprojekte sind meine Sache! Zuletzt haben wir ans Vereinsheim angebaut. Die Pflasterarbeiten dazu haben über Wochen gedauert. Grundsätzlich bin ich zu Stoßzeiten im Dauereinsatz, dann ist aber auch mal wieder eine Pause...

Warum ist Dein Verein Dein Verein? Was zeichnet ihn aus? Welche Alleinstellungsmerkmal hat er?

Schwierig zu sagen (überlegt). Ich bin in Büchlberg geboren worden und von klein auf im Verein involviert. All meine Freunde sind auch beim FC dabei. Und die Kameradschaft ist richtig gut - nicht nur unter den Fußballern, sondern auch Drumherum. Ein Leben ohne meinen Verein wäre, wie...

… ein Leben ohne Sonne. Es wäre möglich, aber nicht so schön. Wahrscheinlich hätte man mehr Zeit für anderen Schmarrn, aber es würde doch etwas fehlen.