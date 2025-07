Beim BVW hat sich im Kader einiges verändert. – Foto: Julian Glaw

Still ruht der See in Reuschenberg Einige Vereine in der Kreisliga A setzen auf Stabilität und die eingeschworene Mannschaft aus dem Vorjahr – andere bauen unterdessen komplett neu auf.

Es gibt Mannschaften in der Kreisliga A, die starten erstmal ohne Neuzugänge in die Vorbereitung. Zum Beispiel die SG Grimlinghausen/Norf: In Merlin Kleinert und Marc Felix Loetzner verlassen nur zwei Spieler den Verein, mehr Fluktuation gibt es erstmal nicht. „Wir hatten gefühlt 50 Telefonate mit 50 Spielern, ich weiß nicht, woran es liegt“, sagt Trainer Lutz Krumradt. „Vielleicht, weil es kein Geld gibt. Oder andere Vereine sind einfach attraktiver. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, wir haben vom Mannschaftsgefüge her schon eine sehr geile Truppe.“ Noch laufen einige Gespräche, große Sorgen macht der Coach sich aber auch so nicht: „Klar, wir haben ein paar Baustellen, aber jede Position ist erstmal intern gut besetzt und beim Trainingsauftakt standen 20 Spieler auf dem Platz.“ Ein Saisonziel hat er für sich ausgegeben: „Die letzte Saison haben wir zweistellig beendet, diese Saison soll es ein einstelliger Tabellenplatz werden. “

Weder Zu- noch Abgänge vermeldet die TuS Reuschenberg bisher. „Wir verraten die einfach nicht“, scherzt Abteilungsleiter Ralf Benzing. „Spaß beiseite, wir haben ein paar Gespräche geführt, manche laufen noch, aber bisher hat nichts so richtig gepasst.“ Personelle Sorgen hat er deswegen nicht: „Wir haben aus der Aufstiegssaison noch eine sehr junge Truppe mit viel Potenzial. Die haben wir in der Winterpause bereits verstärkt – wir sind also gut aufgestellt!“ Schmerzhafte Abgänge in Glehn