Stilduell im Wildpark: Kontrolle gegen Konter Hannover 96 trifft auf den Karlsruher SC – Zahlen zeichnen ein klares taktisches Bild von red · Heute, 18:36 Uhr · 0 Leser

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Wenn Hannover 96 auf den Karlsruher SC trifft, prallen zwei Spielphilosophien aufeinander. Die Niedersachsen gehören zu den dominantesten Teams der Liga, während Karlsruhe bewusst auf ein schnelles, vertikales Spiel setzt.

Mit durchschnittlich 56 Prozent Ballbesitz und über 14.000 Pässen aus dem Spiel heraus prägt Hannover viele Partien. Auch die Passquote von 86 Prozent ist ligaweit Spitze und unterstreicht die Kontrolle im eigenen Ballbesitz. Der KSC dagegen verzichtet häufig auf längere Aufbauphasen: Rund 47 Prozent Ballbesitz und eine deutlich geringere Passanzahl spiegeln die klare Ausrichtung auf Umschaltmomente wider. Diese Spielweise bringt jedoch auch Gefahren mit sich. Karlsruhe gehört zu den Teams, die besonders anfällig nach Ballverlusten im Aufbau sind – 16 Gegentore nach solchen Situationen sprechen eine deutliche Sprache.

Hannover agiert in dieser Hinsicht deutlich stabiler. Nur sechs Gegentore nach Ballverlusten im Spielaufbau sind ein Spitzenwert der Liga und Ausdruck einer kontrollierten, risikominimierten Spielanlage. Defensiv unter Druck – und doch stabil Auch ein Blick auf die zugelassenen Chancen zeigt Unterschiede: Der KSC musste die meisten Torschüsse der Liga verteidigen und weist den höchsten Expected-Goals-Wert gegen sich auf. Dass die Gegentorzahl dennoch vergleichsweise moderat bleibt, ist vor allem der Torhüterleistung zu verdanken.