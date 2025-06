Stiglbauer-Verletzung trübt Stimmung beim SVS - Intensive Sturm-Tage

Die gute Stimmung zu Beginn der Vorbereitung hat sich beim SVS ein wenig eingetrübt. Gleich im ersten Training hatte sich Quirin Stiglbauer eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Der 22-Jährige muss sogar operiert werden und bleibt damit vom Pech verfolgt. "Er wird uns einige Monate fehlen", prognostiziert Cheftrainer Stefan Köck, dessen primäre Aufgabe in dieser Vorbereitung darin besteht, die Geister der Vergangenheit - sprich die noch frischen Erinnerungen an die gruselige Frühjahrsrunde - zu vertreiben. "Es ist eine neue Saison, wir haben eine neue Mannschaft und die Altlasten aus der Vorsaison nicht mit rübergenommen. Freilich sind wir natürlich auch tief in die Analyse gegangen, was da schiefgelaufen ist, und werden nun einige Dinge anders machen", betont Köck.

Intensive Tage stehen dem FC Sturm bevor: Am morgigen Freitag testet der Bayernliga-Aufsteiger gegen Grainet, am Samstag reisen die Staffelberger nach Moosburg zum "Erdinger Meistercup" und am Dienstag steht bereits das nächste Testspiel beim künftigen Ligarivalen SV Erlbach an. "Wir haben einen großen Kader und bislang keine Ausfälle zu verzeichnen", sieht Trainer Dominik Schwarz der Belastung gelassen entgegen. Stichwort Belastung: Die Intensität war in den ersten beiden Vorbereitungswochen wenig überraschend hoch in Hauzenberg. "Wir haben natürlich viel im Ausdauerbereich gearbeitet, aber auch schon viel Wert auf den Spielaufbau gelegt. Gegen Grainet werden wir ein paar Sachen ausprobieren. Am Dienstag in Erlbach erwartet uns dann ein richtiger Gradmesser", so Schwarz. Dazwischen steht am Samstag noch der "Erdinger Meistercup" auf dem Programm. Schwarz dazu: "Wir werden zu dem Mammutturnier schon mit einer schlagkräftigen Truppe anreisen und wollen durchaus was reißen, auch wenn`s auf Kleinfeld schon ungewohnt sein wird."

Für die Bezirksliga-Truppe aus Grainet, die am 18. Juni offiziell in die Vorbereitung eingestiegen ist, ist es das erste Testspiel. Coach Johannes Gastinger: "Das wird für uns eine harte Geschichte. Wir werden vor allem in der Defensive und läuferisch gefordert sein. Für die Jungs ist das aber freilich auch eine tolle Sache, sich mit einem Bayernligisten messen zu dürfen. Wir wollen ein guter Gegner für Hauzenberg sein." Bis auf die Urlauber Andreas Biebl und Johannes Schmid haben die Gäste alle Mann an Bord. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Christian Moser.