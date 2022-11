Stiftungsfest des SC Viktoria Krefeld Am Samstag ab 18 Uhr wird gefeiert.

Unter dem Motto „Viktoria Krefeld feiert wieder“ lädt der Sportverein vom Inrath am Samstag ab 18 Uhr zum Stiftungsfest verbunden mit einer Weihnachtsfeier in den Saal der Gaststätte „Goldener Hirsch“ in Hüls ein. Höhepunkt sind die Ehrungen langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder. Neben den Auszeichnungen für 25- und 40jährige Mitgliedschaft werden fünf Mitglieder für 50jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Horst Pohlen für 65 Jahre und Hans Thelen für 75 Jahre erhalten besondere Ehrungen.