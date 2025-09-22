Stift Quernheims Negativserie gegen SG FA Heringhausen-Eickum hält an

Die Vergleiche mit der SG FA Herringhausen-Eickum sind für den BV Stift Quernheim schon seit längerer Zeit alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. „Wir haben jetzt im achten Spiel in Folge nicht gegen sie gewonnen. Das letzte Mal war im Herbst 2023“, sinnierte Gästetrainer Sebastian Numrich nach der 1:4 (0:1)-Niederlage seines Teams in der Bezirksliga.

Numrichs Team wurde früh kalt erwischt. In der 3. Minute eroberte Max Beckhoff im Gegenpressing den Ball zurück und spielte ab auf Hendrik Meierernst, der mit einem Schuss an den Innenpfosten für das 1:0 sorgte. Danach bestimmten die Hausherren das Geschehen, ehe Quernheim Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel fand und sich vor allem über den auf der linken Seite sehr agilen Francis-Bela Schöneberg gute Chancen erspielte. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und müssen das 1:1 machen, dann läuft das Spiel anders“, sagte Numrich.

Vor dem gegnerischen Tor war Herringhausen-Eickum aber das deutlich effektivere Team. Daran hatten auch die Einwechselungen von Joel-Antonio Vilarino Carrozzo und Christos Mavroudis ihren Anteil. In der 61. Minute spielte Vilarino-Carrozzo mit einem Steilpass Matyas Hrdina frei, der das 2:0 erzielte, und Vilarino-Carrozzo bereitete sieben Minuten später mit einem schönen Solo auf der linken Seite auch das 3:0 durch Mavroudis vor.

Anschließend sorgten zwei umstrittene Abseitsentscheidungen des insgesamt gut leitenden Schiedsrichters Ole Soltau für Hektik am Spielfeldrand. Zunächst protestierten die Herringhausener, die beim 3:1 durch einen Flachschuss von Schöneberg (72.) eine passive Abseitsstellung gesehen hatten, durch die Torhüter Lennart Rottmann den Ball zu spät sah. „Wenn das kein Abseits war, brauchen wir keinen Fußball mehr spielen“, schimpfte SG-Trainer Ümüt Gözlükcü. Fünf Minuten später war die Gegenseite völlig aufgebracht, weil Nico Schmidt nach einem langen Ball frei vor dem Tor wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Erst ein Ordnereinsatz konnte die Situation wieder beruhigen, wobei sich Gözlükcü anschließend über eine verbale Entgleisung und obszöne Geste beschwerte.