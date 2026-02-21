Stieger-Show in Unterzahl: Kantersieg für den OSV Meerbusch

Spieltag 20 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Gegen Aufsteiger SC Union Nettetal II ist Tabellenführer OSV Meerbusch am Freitag der Favorit. Samstags empfängt der TuS Wickrath Thomasstadt Kempen, das im Auswärtsspiel nicht chancenlos ist. Holt der Neuling in Wickrath einen Sieg, wären das Big Points im Rennen um den Klassenerhalt. Spannend ist am Sonntag zudem der Vergleich zwischen TuRa Brüggen und dem 1. FC Viersen.
OSV Meerbusch – SC Union Nettetal II 7:0
OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Luca Finn Pohlmann (54. Kennet Kaminski), Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (73. Andrea Spada), Marvin Höffges, Frederic Klausner (73. Luca Oliver Handke), Timo Fabian Kaufmann (63. Angelo Recker), Philip Schmelzer (71. Ben Israil), Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia - Trainer: Dominik Voigt
SC Union Nettetal II: Niklas Beenen (73. Jasper van Dijk), Tugrul Erat (54. Cedric Lappessen), Thomas Jan Lepiorz (73. Leon Michalak), Dustin Herrmann (80. Marvin Deniz Yesilkaya) - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Kevin Tucholski (Mönchengladbach) - Zuschauer: 168
Tore: 1:0 Lars Stieger (10.), 2:0 Lars Stieger (32.), 3:0 Timo Fabian Kaufmann (45.+1), 4:0 Lars Stieger (70.), 5:0 Ben Israil (73.), 6:0 Andrea Spada (80.), 7:0 Marc Rommel (84.)
Gelb-Rot: Marvin Höffges (59./OSV Meerbusch/Foulspiel)
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen