Stickerstars im Pokalfinale: Arminia Bielefeld & VfB Stuttgart Was für ein Finale erwartet uns am 24. Mai! Arminia Bielefeld trifft auf den VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale – und beide Vereine hatten in dieser Saison etwas ganz Besonderes: Ein Stickeralbum mit Stickerstars für die Fans!

Der VfB Stuttgart startete sein Projekt am 18. November 2024 – mit großem Erfolg. Fans sammelten, tauschten und feierten ihr Team auf jeder Seite. Und bei Arminia Bielefeld läuft das Album sogar noch – bis Ende Mai! Eine perfektere Pokalbegleitung geht kaum.

Zufall? Wohl kaum. Ein Stickeralbum bringt mehr als nur Klebebilder. Es stärkt die Vereinsidentität, verbindet Generationen und entfacht eine Euphorie, die offenbar bis ins Olympiastadion trägt. Wer am Ende den Pott holt – vielleicht Arminia mit einem knappen 1:0 oder doch der VfB nach einem 1:2-Sieg? – das darf jetzt jeder für sich selbst tippen. Sicher ist: Beide Vereine haben schon jetzt eine ganz besondere Saison geschrieben.

