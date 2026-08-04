Stichtag 1.November: Wenn Transfers zum Poker werden

Vor einigen Wochen trafen die "Zweiten" des FV Biebrich und der TuS Hornau aufeinander. In beiden Kadern tummeln sich viele Talente, die auch bei anderen Vereinen hoch im Kurs stehen dürften. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Im höherklassigen Bereich genießen einige Clubs in der Region den Ruf als sehr gute Ausbildungsvereine. Doch bei weitem nicht jedes Talent schafft auf Anhieb den Durchbruch im höherklassigen Amateurfußball. Was wiederum andere Vereine auf den Plan ruft. Wechseln Spieler, steht dem abgebenden Verein eigentlich ein Entschädigungsbeitrag zu - doch scheinbar besteht nicht immer die Bereitschaft, diesen auch vollumfänglich zu bezahlen. Stattdessen wird scheinbar erwogen, lieber die nicht freigegebenen Spieler bis zum 1. November nicht einzusetzen, bis sie frei sind, anstatt die Ablöse zu bezahlen. Vor allem ein Verein übt deswegen nun Kritik, auch andere Ausbildungsvereine der Region ordnen ein, ob sie ähnliche Erfahrungen machen und wie fair das aktuelle System aus ihrer Sicht ist.

Der FV Biebrich 02 versteht sich als Ausbildungsverein durch und durch. Der Verein investiert viel Arbeit in die Entwicklung junger Spieler, stellt zahlreiche Jugendmannschaften und führt Talente bis in den Herrenbereich heran. Genau deshalb sieht der für den Aktivenbereich zuständige Sportliche Leiter David Schug die aktuelle Regelung kritisch, wenn ausgebildete Spieler den Verein verlassen und die vorgesehenen Entschädigungsbeiträge nur teilweise oder gar nicht fließen.

Dabei geht es Schug nicht nur um Biebrich. Er sieht ein grundsätzliches Problem für Vereine, die viel Zeit, Geld und Struktur in die Ausbildung junger Spieler investieren. Wenn diese Spieler später ohne entsprechende Gegenleistung wechseln, stelle sich für Ausbildungsvereine die Frage, wie stark ihre Arbeit im aktuellen System tatsächlich geschützt werde.

Besonders der Stichtag 1. November ist für Schug ein Streitpunkt. Sollte ein abgebender Verein einem Wechsel nicht zustimmen und der aufnehmende Verein keinen Entschädigungsbeitrag zahlen, kann der Spieler zunächst keine Pflichtspiele bestreiten. Ab dem 1. November ist das Pflichtspielrecht jedoch möglich, ohne dass der abgebende Verein noch eine Entschädigung erhält. Für Schug entsteht dadurch eine schwache Verhandlungsposition: "Es sind einem die Hände gebunden. Man muss die geringe Ablöse akzeptieren, sonst warten die Vereine mit den Spielern bis zum 1. November."

Orlen-Vereinschef sieht Schieflage für Ausbildungsvereine

Nicht alle Ausbildungsvereine in der Region erleben die Problematik rund um den Stichtag 1. November so zugespitzt wie der FV Biebrich 02. Bei der SG Orlen sei das Problem, dass Vereine Spieler bis zum 1. November warten lassen und dadurch den Entschädigungsbeitrag aussitzen, aktuell nicht aufgetreten, erklärt Sportdirektor Kai Mucke. "Bei uns ist eher das Problem, dass die Vereine aus den unteren Ligen die kleinen Beträge nicht zahlen wollen. Wir versuchen dann immer, Kompromisslösungen zu finden", sagt Mucke.

Trotzdem sieht Mucke grundsätzlich eine Schieflage für Ausbildungsvereine. Wer viel Jugendarbeit betreibt, hole über Ausbildungsentschädigungen nie das wieder herein, was zuvor in die Ausbildung investiert wurde. Als weiteres Problem nennt er Amateurverträge. Dadurch könnten Spieler ohne Ausbildungsentschädigung wechseln. Laut Mucke komme es dabei vor, dass sich Vereine nicht an die Regularien dieser Verträge hielten und Spielern deutlich weniger zahlten. In Orlen sei dieses Thema zuletzt allerdings nicht mehr akut gewesen.

Weilbachs Vorstand Sport: Wartefrist kann unter Umständen "nachvollziehbar" sein

Auch beim FC Germania Weilbach wird die konkrete Entwicklung, die von Biebrich angesprochen wurde, nicht bestätigt. Stefan Hoitz, ehemaliger Trainer und mittlerweile Vorstand Sport, betont den fairen Austausch zwischen Vereinen. "Wir wissen schon, dass manche Vereine da trickreicher sind und andere mal ein Auge zudrücken, aber im Grunde ist da alles noch im Rahmen", sagt Hoitz. Wichtig sei, dass das Wohl des Spielers im Mittelpunkt stehe und alle Seiten eine Lösung finden, mit der Verein, Spieler und aufnehmender Klub leben können.

Hoitz verweist außerdem darauf, dass es aus Sicht eines aufnehmenden Vereins Situationen geben könne, in denen eine Wartefrist bis zum 1. November nachvollziehbar sei. Wenn ein Spieler in der Hinrunde ohnehin nicht verfügbar sei, etwa wegen Urlaub oder anderer Gründe, könne es sportlich und finanziell Sinn ergeben, die Sperre hinzunehmen und keine Entschädigung zu zahlen. Das konkrete Problem mit dem Stichtag bestätigt Weilbach jedoch nicht. "Das können wir nicht bestätigen, wir haben einen guten und fairen Austausch mit Vereinen. Wie man so schön sagt: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Da ist es wichtig, dass man gute Verhältnisse pflegt", sagt Hoitz. Amateurverträge sieht auch Weilbach als mögliche Gefahr, um einer Ausbildungsentschädigung zu entgehen, zuletzt sei dieses Problem dort aber nicht aufgetreten.

Hornau spricht unter Umständen Wechsel-Empfehlung zu bestimmten Clubs aus

Auch Biebrichs Verbandsliga-Konkurrent TuS Hornau bildet seit Jahren gut aus, viele Spieler der aktuellen „Ersten“ entstammen der eigenen Nachwuchsschmiede und Aktiventrainer Andreas Klöckner coachte viele seiner Schützlinge einst im Juniorenbereich. Nicht jeder U19-Spieler schaffe direkt den Sprung ins Verbandsliga-Aufgebot. Im Unterbau „nur“ Kreisoberliga zu spielen, sei einigen Youngstern zu wenig. „Die Jungs müssen eine fundierte und ehrliche Meinung kriegen, auf welchem Niveau sie sind. Wir zeigen den Spielern ihren Weg bei uns auf. Wenn das für sie nicht infrage kommt, versuchen wir sie zu Vereinen zu vermitteln, wo wir glauben, dass es für sie der richtige Schritt ist“, sagt Klöckner. Einer dieser Clubs sei TuRa Niederhöchstadt – ein aktueller Liga-Konkurrent, der gezeigt habe, dass dort „mit vielen jungen Spielern gut gearbeitet“ werde, sagt Klöckner. Im Sommer wechselten mit Ilias Khzane und Antonio Coskovic zwei Spieler, die in Hornau kaum Einsatzzeit in der Verbandsliga bekamen, in den Eschborner Stadtteil. Auch Alemannia Nied und die SG Oberliederbach zählt Klöckner zu den Clubs, bei denen Hornau auch mal bei der Ablöse zu Zugeständnissen bereit sei. Allerdings auch unter der Prämisse, dass der Spieler später wieder für den gleichen Betrag zurückwechseln könne.