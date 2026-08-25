Sticht Lohne am Biener Busch erstmals zu?

Am Donnerstagabend richtet sich der Blick in der Landesliga auf den Biener Busch. Der SV Holthausen-Biene empfängt den SV Union Lohne zum Nachbarschaftsduell und beide Mannschaften gehen mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in das Derby.

Die Gastgeber haben am vergangenen Wochenende den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren. Mit 2:0 setzte sich Biene auswärts in Altenoythe durch und will den Schwung nun mit ins Heimspiel nehmen.

„Der erste Sieg hat uns gutgetan, aber unser Blick geht direkt nach vorne. Ein Derby am Biener Busch ist immer etwas Besonderes“, sagt Jannis Bolk aus der Sportlichen Leitung. Biene erwartet einen intensiven Gegner und will mit Unterstützung der eigenen Zuschauer direkt nachlegen.

Ganz anders ist die Lage beim Aufsteiger aus Lohne. Union wartet nach der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen Schüttorf weiterhin auf den ersten Punkt – und sogar auf das erste eigene Saisontor. Ausgerechnet im Derby soll nun der Knoten platzen.

Erschwert wird die Aufgabe durch die angespannte Personalsituation. Louis Hebbelmann fällt mit Knöchelproblemen aus, auch Christoph Lake und Paulo Giese stehen nicht zur Verfügung. Hinter Joshua Siemoneit steht aufgrund eines Pferdekusses noch ein Fragezeichen.

Damit treffen am Donnerstag zwei Teams aufeinander, die vor allem eines brauchen: Biene will den ersten Sieg bestätigen, Lohne endlich die ersten Zähler sammeln. Unter Flutlicht dürfte es am Biener Busch entsprechend intensiv werden.