Mario Baldauf wird Fortuna Regensburg wochenlang fehlen. – Foto: Florian Würthele

»Stich ins Herz«: Fortunas Baldauf droht Saisonaus Der Taktgeber des Bayernligisten hat sich mindestens einen Muskelbündelriss zugezogen – Ausfälle als Chance für die Youngsters Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord SV Fortuna Mario Baldauf

Passiert ist es kurz vorm Schlusspfiff im vergangenen Heimspiel gegen Münchberg. Zuvor hatte er noch einen Elfmeter zum 3:1-Endstand verwandelt. Dann verletzte sich Mario Baldauf, Mannschaftskapitän des Bayernligisten SV Fortuna Regensburg, schwerer. Die ernüchternde Diagnose legt sein Trainer Arber Morina am Donnerstag offen: „Muskelbündelriss, und eventuell ist noch mehr hin.“ Heißt: Der 26-jährige Dreh- und Angelpunkt im Regensburger Spiel wird wochenlang ausfallen, „vielleicht bedeutet es sogar das Saisonaus“, seufzt Morina.

Beim SV Fortuna ist Mario Baldauf seit seinem Kommen vom SV Donaustauf im Sommer 2023 ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft geworden. Über seine Ballsicherheit, Ruhe und Passspiel verfügen nur ganz wenige Fußballer in der Liga. „Er ist unser Taktgeber“, sagt Morina über ihn und ergänzt: „Das trifft uns ins Herz. Es ist eine Personalie, die nicht eins zu eins ersetzt werden kann. Diese Pille müssen wir schlucken.“



Abseits von Baldaufs Fehlen muss der Sechstplatzierte der Bayernliga Nord nach wie vor auf Kevin Hoffmann – seine Zerrung macht noch Probleme – und den erkrankten Lindi Morina verzichten. Martin Sautner und Tormann Nico Wagner sind dauerverletzt ohnehin keine Option. Immerhin sind Abwehrhüne Tom Liebherr sowie Angreifer Jason Sarajlic nach ausgeheilter Verletzung ab sofort wieder einsatzbereit. Jammern möchte Arber Morina nicht, er sieht die Ausfälle vielmehr als Chance für die jungen Kaderspieler, sich ins Rampenlicht zu spielen. „Die Jungen machen ihre Sache gut. Wenn jemand ausfällt, sehe ich es als Chance für andere, sich zu bewerben und sich in der Mannschaft zu etablieren. Da geht es auch um die Planung für die neue Saison. So traurig es für Baldi ist, ergibt sich dadurch eine Chance für die anderen“, erklärt der Coach.







Youngster Maxi Berg (links) schaffte es nach dem Jahreswechsel schon zweimal in die Startelf. – Foto: Florian Würthele





Trotz der Baldauf-Schocks ist Morina für das morgige Auswärtsspiel bei der abstiegsbedrohten DJK Ammerthal (Freitag um 19 Uhr) positiv gestimmt. Auch rückblickend auf den mühlseligen Arbeitssieg gegen Münchberg sagt er: „Wir haben an uns selbst hohe Ansprüche, wollen vieles spielerisch lösen. Zuletzt gegen Münchberg hat die Art und Weise nicht gepasst. Aber ich bin ganz sicher, dass das am Freitag viel besser wird.“



Youngster Maxi Berg ist so einer, der die Chance zu ergreifen scheint. Der ehrgeizige 19-Jährige durfte sich im neuen Jahr bereits über zwei Startelfeinsätze freuen. Und Marcel Onwudiwe (23) wird nach langer Verletzungspause besser und besser. Louis Junge und Jakob Klier (beide 19) sammelten ebenfalls schon ihre Einsatzminuten.

Morgen, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH





Vor der Ammerthaler Mannschaft hat der 37-Jährige höchsten Respekt, misst sie nicht am Tabellenstand: „Sie haben gegen Eichstätt und Ingolstadt II trotz der Niederlagen eine gute Figur abgegeben und wollen jetzt irgendwann ihren Ertrag einfahren. In Ammerthal waren es bislang immer heiße Duelle. Wir müssen aufpassen und sind in höchstem Maße gewarnt – wohlwissend, dass wir auch was können. Wir werden versuchen, Lösungen zu finden und die richtige Marschroute anzulegen.“ Als Mindestziel steckt Morina ein Unentschieden, „um Ammerthal auf Distanz zu halten“.