Steven Toy will zum Abschied mit Kirchheim Vollgas geben und maximalen Spaß haben

KSC-Trainer Steven Toy: „Es wäre natürlich schön, wenn wir uns mit zwei Heimsiegen von unserem Publikum verabschieden könnten.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Trainer verlässt den Kirchheimer SC nach elf Jahren. Zuvor soll der siebte Platz gesichert werden. Zwei Spieler geben ihren Ausstand.

Was ist für die Fußballer des Kirchheimer SC in den letzten drei Partien dieser Landesliga-Saison noch drin? Bevor zum Abschluss Aufstiegsanwärter TSV Wasserburg den aktuellen Tabellensiebten erwartet, geht es für das Team in zwei aufeinanderfolgenden Spielen zu Hause gegen den direkt vor ihr platzierten VfB Hallbergmoos und gegen direkten Verfolger FC Schwabing (Donnerstag, 20 Uhr).

„Es wäre natürlich schön, wenn wir uns mit zwei Heimsiegen von unserem Publikum verabschieden könnten, aber zunächst einmal wollen wir Schwabing schlagen, den Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen und so den Platz sieben klarmachen“, hat Trainer Steven Toy noch so einiges vor, bevor er den Verein nach elf Jahren verlässt. Dann hätte der 37-Jährige mit seinen Schützlingen auch das Ziel erreicht, besser abzuschneiden als im Vorjahr – da war man am Ende Achter und hatte 48 Punkte (jetzt bereits 51) auf dem Konto. Toy: „Wichtig ist mir vor allem, dass die Jungs wie in den letzten zwei, drei Spielen auch so richtig Vollgas geben und auf dem Platz als Mannschaft wieder ihren maximalen Spaß haben.“

Der FC Schwabing (zwei Siege in neun Begegnungen) tut sich seit Ende der Winterpause ähnlich schwer wie Kirchheim (drei Siege), will sich für das 1:3 in der Vorrunde revanchieren und so ganz nebenbei die negative Punkspielbilanz in den direkten Duellen mit einem Remis bei vier Niederlagen aufpolieren.

Beim KSC kehrt in Person von Roman Prokoph zumindest einer der beiden zuletzt beim SVN München (5:0) fehlenden Stoßstürmer zurück. Hinter dem Einsatz von Peter Schmöller steht noch ein Fragezeichen. „Er sagt, es geht unter Umständen, aber wir müssen da natürlich vorsichtig sein“, ist Toy da eher zurückhaltend. Die Defensivspieler Thomas Branco De Brito und Raphael Schneider sollten nach ihren Verletzungen hingegen wieder bei 100 Prozent sein und in den Kader rücken. Da die Partie wegen des Feiertags vom üblichen Freitagstermin vorverlegt wurde, nutzen die Kirchheimer den 1. Mai zu einem gemeinsamen Weißwurst-Frühstück: Sebastian Zielke und Marco Wilms geben ihren Ausstand in der Ersten, bevor sie wie angekündigt in der nächsten Saison für die Zweite auflaufen.