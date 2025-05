Steven Toy vor 150. Einsatz für Kirchheims Erste

Kirchheim, Deutschland, 05.09.2024:Fußball, Landesliga Südost 2024 / 2025, 10. Spieltag, Kirchheimer SC gegen FC Schwaig, Endergebnis: 1:2Trainer Steven Toy (Kircheimer SC)Foto: Christian Riedel / fotografie-riedel.net – Foto: Christian Riedel / Fotografie-

Es geht um ein anständiges Ende der Saison auf beiden Seiten. Am vorletzten Spieltag empfängt der VfR Garching an diesem Sonntag (15 Uhr, Sportgelände an der Schleißheimer Straße) den Kirchheimer SC und für beide geht es um nicht mehr viel. Garching steht bereits als Absteiger in die Bezirksliga fest und Kirchheim hat einen Ehrenplatz im Niemandsland der Liga.