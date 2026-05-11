Steven Toy verlässt den Kirchheimer SC nach großen Erfolgen

Signierte Trikots zum Abschied (v.l.): Steven Toy, Korbinian Vollmann, Matthias Ecker, Sebastian Kolbe, Maximilian Baitz, Sebastian Zielke, Florian Rädler, Marco Wilms. – Foto: Dieter Michalek

Der Trainer führte das Team von der Bezirksliga bis in die Bayernliga. Sechs Spieler wechseln zur Zweiten Mannschaft des Vereins.

„Ich will keine lange Rede“, hatte Steven Toy zuvor Fußball-Abteilungsleiter Christian Boche mit auf den Weg gegeben. Und der schaffte es tatsächlich, den erfolgreichen (Spieler-)Trainer, den spielenden Co-Trainer Korbinian Vollmann sowie sechs weitere Akteure aus der Ersten Mannschaft des Kirchheimer SC in der Viertelstunde vor dem Anpfiff des Landesliga-Heimspiels gegen den VfB Hallbergmoos (3:0) zu verabschieden (wir berichteten).

Egal, ob Tabellenführer oder Tabellenkeller – diese Mannschaft ist nie auseinandergebrochen.

Steven Toy und Korbinan Vollmann danken ihrem Team in einem Buch.

Dabei gab es doch so viel zu erzählen, war es ihm doch so wichtig, an besondere Momente zu erinnern – und vor allem ganz herzlich Danke zu sagen. Die VfB-Spieler standen ebenfalls mit den KSC-Kindern Spalier. Auch dafür hatte Boche ein Dankeschön parat und vergaß bei all dem Trubel nicht, sich mit einem Präsent bei Alisa Weigmann zu bedanken, die in dieser Saison den Instagram-Kanal des Teams betreute.

Emotionale Worte fanden auch Toy und Vollmann, die dem Team ein Buch mit Anekdoten zu jedem einzelnen Spieler widmeten. „Ihr habt zusammengehalten und wart loyal. Immer! Egal, ob Tabellenführer oder Tabellenkeller – diese Mannschaft ist nie auseinandergebrochen. Und genau deshalb konnten wir uns danach wieder stabilisieren. Das liegt nicht an uns. Das liegt an Euch. An Eurem Willen, gemeinsam durch alles durchzugehen“, heißt es da.

Die Mannschaft produzierte ihrerseits ein 15-minütiges Video für „die Legende“ Steven Toy, in dem auch ehemalige Spieler – wie der heutige MLS-Profi Morris Duggan – ihre mitunter sehr launigen Grußbotschaften hinterließen. Über dem Ausgang vom Ursel-Rechenmacher-Haus in Richtung Sportplatz prangt jetzt ein großes Steven-Toy-Porträt. Schließlich führte der 37-Jährige die KSC-Elf nach dem Abstieg in die Bezirksliga (2016) in die Landesliga zurück (2019) und 2023 sogar in die Bayernliga. Außerdem soll zu Beginn der neuen Saison eine spezielle Bande am Spielfeldrand an die gemeinsame Zeit erinnern, wie Boche erzählte: „Steven war nicht nur Trainer, er war Teil der KSC-Familie – es gab zwischen uns in all den Jahren kein einziges böses Wort.“

Torhüter Kolbe verlässt KSC, Sextett wechselt in die Zweite

Wie Korbinian Vollmann – der Ex-Profi war im Oktober 2021 zum KSC zurückgekehrt und engagiert sich weiter in der Jugendarbeit des Klubs – erhielten auch die anderen scheidenden Spieler von ihren Teamkollegen signierte Trikots. Während Torhüter Sebastian Kolbe den Verein mit unbekanntem Ziel verlässt, bleibt ein Sextett der Zweiten Mannschaft erhalten. „Das hat jeder so für sich entschieden, das war nicht abgesprochen“, sagte Marco Wilms, der seit 20 Jahren für Kirchheim aufläuft und wie viele andere Spieler auch im Herrenbereich keinen anderen Trainer hatte als Steven Toy. Wilms: „Ich habe hier so viele tolle Menschen kennengelernt und so viel erlebt – da ist so unglaublich viel Dankbarkeit. Und das sind alles meine Freunde, mit denen ich jetzt in der Zweiten spiele.“ Mit Wilms, Sebastian Zielke, Florian Rädler (je 13 Jahre KSC), Maximilian Baitz (zehn Jahre) und Matthias Ecker (sieben Jahre) bekommt die Reserve ein Riesenpaket an Erfahrung. (guv)